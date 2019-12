Insider beskylder stor pensionsmægler for at lokke kunder med uærlig rådgivning

Insideren Niels Asger Nielsen har anmeldt sin tidligere arbejdsgiver Söderberg & Partners til Finanstilsynet. Söderberg & Partners afviser kritik.

Landets næststørste pensionsmæglerfirma, Söderberg & Partners, har igennem en længere periode haft et team af mæglere til at lokke kunder ud i et dyrt pensionsskifte til selskabet Topdanmark.

Sådan lyder beskyldningen fra en insider, der har sagt sit job op og anmeldt Söderberg & Partners (S&P) til Finanstilsynet for at agere sælgere under påskud af at være uvildige rådgivere.

»Jeg blev simpelthen så vred, da jeg fandt ud af, hvad der foregik,« siger Niels Asger Nielsen, der var pensionsrådgiver i S&P i 12 år.

Enheden Wing Team Private var sat til at rådgive privatpersoner, som enten var imellem job eller gået på pension. Men ifølge Niels Asger Nielsen blev kunderne konsekvent anbefalet at skifte til Topdanmark.

Finans har set flere dokumenter, hvor det fremgår, at kunder skulle betale 1 pct. af det samlede pensionsdepot til S&P for at få ordningen flyttet - plus løbende omkostninger. For en kunde med 1,5 mio. kr. på opsparingen, kostede det altså 15.000 kr. alene i etableringsgebyr. Til sammenligning tager mange andre 3.000-4.000 kr. for at flytte en ordning.

»Det var kun, hvis mæglerne fik flyttet depoterne, at de tjente penge. De solgte sig selv som uvildige, men det havde intet med uvildig rådgivning at gøre,« siger Niels Asger Nielsen.

I november 2019 blev teamet lukket ned. Niels Asger Nielsen mener, at det skete, fordi han gik til Finanstilsynet. Det afviser adm. direktør for S&P i Danmark Torben Spuur Jensen.

Det duer simpelthen ikke, at man kun har ét selskab som leverandør. Det er indlysende, at det er problematisk, for så er man reelt sælger for Topdanmark. Søren Andersen, pensionsekspert

Han forklarer, at Wing Team Private i januar 2019 endte i en situation, hvor man kun havde Topdanmark tilbage som leverandør. Indtil da havde man også benyttet Skandia, men den mulighed bortfaldt, da Skandia blev overtaget af AP Pension.

»Wing Team Private indledte derefter et arbejde med at afsøge markedet for at finde andre relevante forsikringsselskaber, som kunne indgå i formidlingen, men da dette arbejde viste sig ikke at føre til et resultat, blev det i efteråret besluttet at stoppe aktiviteten,« skriver Torben Spuur Jensen i en e-mail.

S&P-direktøren har undladt at svare på, hvor stor en andel af kunderne, der er blevet flyttet til andre selskaber end Topdanmark. Han har heller ikke svaret på, om mæglernes løn afhang af, hvor mange kunder de fik flyttet. Og han svarer ikke på, hvorfor Wing Team Private fortsatte i 10 måneder efter, at de kun havde én leverandør tilbage.

Topdanmark oplyser, at man har tiltro til, at S&P har overholdt reglerne. De fire andre kommercielle pensionsselskaber oplyser, at de aldrig har haft et samarbejde med Söderberg & Partners om privatpensioner.

Pensionsekspert og aktuar Søren Andersen mener ikke, at man kan være uvildig pensionmægler, hvis man kun har aftaler med et eller to selskaber.

»Det duer simpelthen ikke, at man kun har ét selskab som leverandør. Det er indlysende, at det er problematisk, for så er man reelt sælger for Topdanmark,« siger Søren Andersen.

Anklagen fra Niels Asger Nielsen kommer, efter at S&P i august fik hård kritik fra Finanstilsynet. Den sag handlede om, at S&P placerede tusindvis af kunder i den udskældte investeringsfond Tryghed75, som mæglerkoncernen selv ejede og tjente penge på at forvalte.

Finanstilsynet vil ikke kommentere Niels Asger Nielsens anmeldelse. Torben Spuur Jensen oplyser, at han ikke bekendt med, at tilsynet skulle være i gang med en ny undersøgelse.