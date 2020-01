Store prisforskelle, få forbrugere på jagt efter besparelser og faldende reparationsudgifter har gjort bilforsikring til at en særdeles lukrativ forretning for forsikringsbranchen.

Bilforsikring er en glimrende og stabil forretning for landets forsikringsselskaber.

Alene i 2018 fik selskaberne 13,3 mia. kr. i kassen fra salg af motorforsikringer, der primært udgøres af almindelige bilforsikringer, mens der blot gik 8,3 mia. kr. til skader. Tendensen er forsat ind i 1. halvår af 2019.

Bilforsikringer Forsikring & Pension, der er talerør for landets forsikringsselskaber, offentliggør løbende statistikker over selskabernes bruttoindtægter fra salg af motorforsikringer.

Indtægter fra salg af bilforsikringer præsenteres ikke specifikt, men med 2,6 mio. indregistrerede personbiler tegner almindelige bilforsikringer sig for hovedparten af bruttoindtægterne.

Der udsendes også løbende oversigter over udbetalte erstatninger inklusive hensættelser som følge af skader forvoldt af motorkøretøjer.

Størstedelen af skaderne udgøres ligesom indtægterne af personbiler. I 3. kvartal stod personbiler for 92 pct. - 195.816 - af alle motorkøretøjsskader.

Sammenkøres de to statistikker fremkommer forsikringsbranchens samlede bruttoindtjening på salg af motorforsikringer - først og fremmest bilforsikringer - excl. selskabernes udgifter til administration af skaderne. Kilde: Forsikring & Pension.

Det giver branchen en indtjening før administrationsomkostninger på 5 mia. kr., og dermed runder de seneste fem års bruttoindtjening inden for forretningsområdet 25 mia. kr., viser tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension.

»Generelt er biler et sundt forsikringsområde, som bidrager pænt til Trygs resultater,« siger Morten Hübbe, adm. direktør i Tryg-koncernen, der sidder på ca. 25 pct. af markedet for bilforsikring.

Der er voldsom stor forskel i prisen selskaberne imellem, selv om der er minimal forskel på kvaliteten i dækningen. Lars Baadsgaard, ansvarlig for finansielle test i Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk har i en undersøgelse fra september sidste år afdækket en forskel i prisen på en typisk bilforsikring købt med eller uden samlerabat på 62 pct. – fra 4.256 kr. for den billigste til 6.897 kr. for den dyreste.

»Der er voldsom stor forskel på prisen selskaberne imellem, selv om der er minimal forskel på kvaliteten i dækningen. Det indikerer, at konkurrencen langtfra er så hård, som den kunne være,« siger Lars Baadsgaard, ansvarlig for finansielle test i Forbrugerrådet Tænk.

Landets næststørste forsikringsselskab, Topdanmark, peger på, at prisen på bilforsikring er faldet ca. 10 pct. siden 2013, mens inflationen i samme periode har været på ca. 10 pct.

»Så kunderne har fået billigere forsikringer. Det er et godt tegn på, at konkurrencen virker,« siger Carsten Elmose, direktør for privatområdet i Topdanmark.

Bilejernes interesseorganisation, FDM, mener derimod, at selskaberne udnytter det forhold, at kun ca. 20 pct. af danskerne skifter forsikringsselskab hvert år, til at undgå en priskrig, som priserne og et markant fald i reparationsudgifterne ellers lægger op til.

»Der er en tendens til lavere priser, men priserne har ikke ændret sig markant. Selv om der er konkurrence, er konkurrencen langtfra hård nok,« siger forbrugerøkonom Ilyas Dogru i FDM, der i øvrigt selv sælger bilforsikring til sine medlemmer.

Ifølge Forsikring & Pension har selskaberne i første halvdel af 2019 landet et overskud på salg af motorforsikringer før udgifter til administration på knap 2,5 mia. kr.