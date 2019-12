Investeringsøkonom: Sådan bliver aktieåret 2020

Per Hansen fra Nordnet forventer afkast på 6-8 pct. på aktiemarkedet til næste år. Flere teamer vil optage investorerne på det danske aktiemarked.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Næste år bliver helt sikkert et ringere aktieår end 2019, men investorerne kan dog se frem til 6-8 pct. i afkast.

Det vurderer investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet.

Han peger på flere faktorer, som betyder, at det forrygende 2019 ikke bliver kopieret efter nytår.

»Donald Trump vil forsøge at blive genvalgt. Det kræver tid og koster penge. For investorerne er det normalt ikke et meget stort aktieår,« skriver Per Hansen i en kommentar til 2020, og peger på at fjerde år af en amerikansk præsidentperiode normalt afkastmæssigt peger nedad.

Ifølge ham har renterne nået bunden, og markedsrenterne vil nok stige lidt i 2020.

Der kommer ikke yderligere stimulans til økonomien. Det har som afledt effekt, at der ikke kommer bedre alternativer til aktier, og investorernes penge vil derfor forblive investeret i aktier.

»Det, som for alvor kan gøre en negativ forskel og give større negative afkast, vil være kombinationen af vækst- og indtjeningsskuffelser, rentestigninger og en ”kollektiv” udvandring fra aktivklassen,« skriver Per Hansen.

Den cocktail er ifølge ham mindre sandsynlig.

»Væksten kommer lidt, men ikke meget langt ned; indtjeningsudviklingen bliver ikke meget skuffende og renterne vil, selv om de er bundet ud, ikke stige så meget, at det bliver et problem for aktierne,« vurderer han.

Per Hansen forventer, at der til januar bliver underskrevet en handelsmæssig delaftale mellem USA og Kina. Den vil senere munde ud i en større aftale.

På det danske aktiemarked vil flere investeringstemaer optage investorerne, vurderer Nordnet-økonomen.

Et af de spændende bliver kriseramte B&O's skæbne.

Et andet om ISS får styr på sin forretning og kan levere en indtjening svarende til udviklingen i omsætningen. Sker det, kan den aktie ifølge Per Hansen stige med 20 pct. eller mere.

»Det kræver dog, at der ikke er flere ”eksekveringsproblemer” i stil med dem som ramte selskabet og afstedkom 3. kvartalsnedjusteringen,« pointerer han.

Danske Bank kan også blive en spændende case, men ifølge Per Hansen kan 2020 sagtens gå hen at blive et overgangsår. Bankens treårsplan frem mod 2023 tilsiger en forrentning af egenkapitalen på 9-10 pct.

»I så fald vil en prisfastsættelse på niveau med den bogførte egenkapital være realistisk. Det vil svare til en fordobling af den nuværende aktiekurs. Spørgsmålet er, om 2020 vil være ”et år for tidligt” at købe ind på de langsigtede ambitioner, når en amerikansk økonomisk sanktion samtidig lurer i baggrunden,« skriver han.