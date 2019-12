Guld er på vej til sit bedste år siden 2010

Guldprisen har nået sit højeste niveau i tre måneder, og året ser ud til at ende med det bedste afkastår i ni år. Og det til trods for, at aktierne også er på sit højeste.

Geopolitisk uro og usikkerhed om den globale økonomi har fået guldprisen til at stige i år og ser dermed ud til at levere sin bedste præstation siden 2010.

Ifølge en analyse fra Wall Street Journal er guldprisen steget markant de seneste seks dage, og det har fået prisen op på det højeste niveau i tre måneder. For hele året er prisen oppe med 18 pct., skriver avisen.

Årets højdepunkt for guldprisen var i september, og lige nu ligger prisen blot 2,4 pct. under årets top.

Det dyrebare metal har det med at svinge i takt med økonomisk usikkerhed. Hvis der er meget uro på de finansielle markeder, eller investorerne er usikre på fremtiden og den økonomiske vækst, fungerer guld som en sikker investering og en sikker havn. Og det har i høj grad været det, der har drevet guldprisen i 2019.

Guldprisen lå væsentlig lavere frem mod midten af maj 2019. Herefter begyndte den at stige kraftigt, hvilket også var samtidig med, at handelskrigen mellem USA og Kina ekskalerede. Prisen toppede i september og faldt så lidt tilbage, da det så ud til, at der ville blive indgået en våbenhvile i handelskrigen, og frygten for en mulig recession mere eller mindre blev afblæst.

Siden har den så bevæget sig op igen, og det sker samtidig med, at aktierne også har taget et hop op.

Det skyldes ifølge flere analytikere, at aktierne reagerer på, at centralbankerne stadig holder hånden under økonomien og spytter flere penge ud i systemet, og guldprisen reagerer på, at den globale usikkerhed endnu ikke er forduftet. I det nye år vil der stadig være fokus på handelskrigen, der langt fra er ovre, samt om afmatningen i økonomien har bundet ud. Og så venter også et amerikansk valg.

Med fortsat usikkerhed på vej ind i 2020 mener flere analytikere, at der stadig er plads til, at guldprisen kan stige mere.