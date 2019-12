Sådan klarer aktierne sig i året efter store stigninger

2019 har været et særlig godt aktieår med afkast oppe mod 30 pct. på flere af de store markeder. Hvis historien er nogen ledetråd, så vil næste år også give pæne stigninger.

Det har været et rigtigt godt år for de amerikanske aktieinvestorer med stigninger på de store indeks oppe omkring 30 pct. Men de markante stigninger i år har også fået aktieinvestorerne til at frygte, at den store optur vil blive afløst af en nedtur i 2020.

Men hvis man ser på de seneste 70 år, så vil næste år give ganske gode afkast.

Ifølge webmediet MarketWatch, så leverer de ledende amerikanske aktieindeks solide afkast året efter aktieår, der har givet over 20-30 pct. i afkast, som er tilfældet i år.

Således har Dow Jones i gennemsnit givet et afkast på 8,9 pct. i året efter stigninger på mindst 20 pct., fremgår det af en analyse fra MarketWatch.

For S&P 500 og Nasdaq Composite er stigningerne endnu højere.

S&P 500 har i gennemsnit givet et afkast på 11,2 pct. i året efter et aktieafkastår på mindst 20 pct. Og Nasdaq kan bryste sig af afkast på i gennemsnit 14,2 pct. i året efter en stigning i indekset på mindst 30 pct.

Historien er dog ingen garanti for fremtidige stigninger, men flere analytikere spår da også stigninger på aktiemarkedet i 2020, omend det drejer sig om mere moderate stigninger på i gennemsnit omkring 5 pct.