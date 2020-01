Aktierne falder efter eskalering af USA-Iran konflikt

De seneste dages aktieoptur er slut for denne gang. USA's dødelige angreb på den iranske general Qassem Soleimani og andre højtstående officerer smitter af på de amerikanske aktier efter børsåbningen i eftermiddag.

Olieprisen stiger, og aktierne falder, efter at et amerikansk luftangreb i Bagdad dræbte en iransk militærleder og genoplivede spændingerne i det olierige Mellemøsten.

Råolieprisen er steget så meget som 4,2 pct. og har ramt et otte-måneders højdepunkt på 69 dollars per tønde. Den amerikanske råolie er steget med 3,7 pct. til 63 dollars i den seneste handel.

I USA satte konflikten med Iran en stopper for en lang periode med aktiestigninger. Alle tre hovedindekser er faldet kraftigt efter åbningsklokken.

Dow Jones faldt 0,8 pct. i den tidlige handel. S&P 500 og Nasdaq Composite faldt også ca. 0,8 pct. Efter to timers handel er faldet nu på ca 1 pct. for Dow Jones.

S&P 500 afsluttede ellers lige sit bedste år siden 2013 og ramte en anden rekord torsdag for bedste start på året. Men det er der blevet sat en stopper for lige for øjeblikket.

Også de europæiske aktier faldt i dag med Stoxx Europe 600 nede med 0,4 pct.

USA’s attentat på Qassem Soleimani er blevet fordømt af Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, der lover, at han vil hævne drabet. Og det har fået investorerne verden over til at frygter Irans reaktioner.

Attentatet, der var beordret af præsident Donald Trump, markerer, at de geopolitiske uroligheder ikke er ovre, og at det ikke kun er handelskrig og brexit, der spøger i kulissen. Forholdet mellem USA og Iran er blevet banket markant tilbage.

Og det har så fået investorerne til at trække følehornene til sig og søge mod de sikre havne såsom guld og statsobligationer.

Guldpriserne er på vej til at stige for ottende dag i træk og stiger 1,7 pct. Statsobligationsrenterne faldt overalt med renten på den 10-årige amerikanske statsobligationer nede på 1,8 pct. ifølge Tradeweb. Renterne falder, når obligationskurserne stiger.

Den japanske yen styrkede sig ca. 0,4% over for dollaren.

Aktierne hos de større olie- og forsvarsselskaber er til gengæld nogle af de største vindere i S&P 500, mens luftfartsselskaber er blandt de største tabere. Occidental Petroleum stiger 2,2 pct., mens Marathon Oil stiger 2,3 pct.. Olieselskabets lagre i Europa og Asien steg også sammen med råpriser, skriver Wall Street Journal.