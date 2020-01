Handler for milliarder: Ingen slår "the suits" fra Goldman Sachs

Goldman Sachs er (igen) verdensmester, når det gælder om at lukke en virksomhedshandel.

Der er de skarptskårne jakkesæt fra Goldman Sachs og så alle de andre.

Den amerikanske investeringsbank lukkede flest af de helt store virksomhedshandler i verden i 2019. Samtidig var Goldman Sachs også størst målt på det samlede transaktionsbeløb.

Goldman Sachs var rådgiver på ikke mindre end 339 handler med en samlet værdi på over 1.174 mia. dollars eller 7.854 mia. kr., viser en opgørelse fra GlobalData.

På andenpladsen kom JP Morgan med 298 handler til en værdi af 987 mia. dollars. Morgan Stanley indtog tredjepladsen med 258 handler til sammenlagt 883 mia. dollars.

»Med en vækst på 7,36 pct. i 2019 sammenlignet med 2018 fremstår Goldman Sachs som den klare vinder både med hensyn til værdi og volumen. Blandt de 36 megadeals (over 10 mia. dollars, red.), der blev registreret i løbet af 2019, rådgav den amerikanske investeringsbank om 25 af dem, hvilket gav banken en betydelig føring over de andre investeringsbanker i resten af top 20,« siger Ravi Tokala, der er Financial Deals Analyst hos GlobalData.

På verdensplan blev der i alt offentliggjort 57.391 handler, hvilket var en stigning på 21,5 pct. i forhold til 2018.

