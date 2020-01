Retssag om spektakulært børskrak er ovre - brite slipper for yderligere fængselsstraf

Navinder Singh Sarao skal ikke tilbringe mere tid bag tremmer for markedsmanipulation.

Navinder Singh Sarao slipper for at tilbringe mere tid bag tremmer i sagen om det såkaldte flash crash, hvor det amerikanske Dow Jones-indeks på få minutter faldt med mere end 1.000 point den 6. maj i foråret 2010.

Dommer Virginia Kendall har ved en domstol i Chicago idømt briten en straf, som består af de fire måneder, som han allerede har tilbragt i fængsel, plus et års afsoning i hjemmet.

Det fremgår af en meddelelse fra Navinder Singh Saraos advokater.

»Vi er taknemmelige for dommerens beslutning og regeringen for dens indstilling. Nav har levet under truslen om en meget lang dom i næsten fem år. Han er meget glad for at kunne lægge dette bag sig, tage hjem og komme videre med sit liv,« lyder det fra Roger Burlingame, forsvarsadvokat for Navinder Singh Sarao.

Oprindeligt stod Navinder Singh Sarao ifølge sine advokater over for potentielt at blive idømt mere end 100 år i fængsel. Anklagemyndigheden gik senere efter en fængselsstraf på mellem 78 og 97 måneder, inden man fra myndighedernes side til sidst anbefalede, at Navinder Singh Sarao slet ikke skulle idømmes nogen straf.

U-vendingen fra myndighedernes side blev udløst af Navinder Singh Saraos samarbejde med myndighederne, en autisme-diagnose samt det faktum, at han har mistet de fleste af de penge, han har tjent på sin markedsmanipulation.

Navinder Singh Sarao blev anholdt i Storbritannien i 2015. Efterfølgende tilbragte han fire måneder i fængsel, inden han blev udleveret til USA.

I 2016 erklærede briten sig skyldig i at have lavet markedsmanipulation i en periode over fem år fra 2009. Den form for markedsmanipulation, som Navinder Singh Sarao erklærede sig skyldig i, kaldes spoofing.

Det går groft sagt ud på, at man manipulerer markedet ved at placere to modsatrettede ordrer i markedet. Med den ene ordre skaber man en illusion af efterspørgsel eller udbud, mens man går efter at få udfyldt den anden ordre på baggrund af illusionen, man har skabt med den første ordre.

Navinder Singh Sarao skulle angiveligt have tjent 45 mio. dollars, hvilket svarer til 270 mio. kr., på denne form for manipulation. Han har dog tabt størstedelen af gevinsten igen.

Navinder Singh Saraos markedsmanipulation fandt sted fra forældrenes bolig, der ligger tæt på lufthavnen Heathrow i London.

Sagen mod Navinder Singh Sarao har vakt opsigt, fordi myndighederne mere eller mindre direkte har peget på, at briten bidrog til flash crashet i foråret 2010.

For det første blev han slet ikke nævnt i den første rapport om crashet fra de amerikanske myndigheder. Her pegede myndighederne på, at det var kapitalforvalteren Waddell & Reed, som satte gang i den voldsomme markedsuro med en stor ordre.

Derudover stoppede Navinder Singh Sarao med sin markedsmanipulation i minutterne op til flash crashet. På de finansielle markeder svarer minutter nærmest til timer i normal tidsregning, fordi hurtige algoritmer kan agere på brøkdele af et sekund.

For det tredje tog det de amerikanske myndigheder mere end fem år at finde frem til Navinder Singh Sarao, og dermed har de amerikanske myndigheder ikke bare skudt sin oprindelige forklaring ned. De har dermed også vist, at de ikke er i stand til at overvåge markederne, har kritikken lydt.