Navinder Singh Sarao skal ikke idømmes yderligere tid bag tremmer for markedsmanipulation, mener anklagemyndigheden i USA.

Anklagemyndigheden i USA har lavet en vending på 180 grader i sagen mod briten Navinder Singh Sarao, der er anklaget for at have udløst et Wall Street-krak for et svimlende milliardbeløb tilbage i 2010.

Navinder Singh Sarao, der også går under øgenavnet Hound of Hounslow, skal nemlig ikke idømmes yderligere straf for markedsmanipulation og sin påståede rolle i det såkaldte flash crash i 2010.

Sådan lyder indstillingen fra Michael O'Neill, der er anklager i sagen, skriver Bloomberg.

Tidligere gik myndighederne efter en fængselsstraf på mellem 78 og 97 måneder. U-vendingen fra de amerikanske myndigheder skyldes Navinder Singh Saraos samarbejde, en autisme-diagnose samt det faktum, at han har mistet de fleste af de penge, han har tjent på sin markedsmanipulation.

»Af det ovennævnte grunde anbefaler regeringen respektfuldt, at domstolen afviger væsentligt fra retningslinjerne for strafudmåling. Specifikt er regeringen enig med tilsynsværgen og den tiltalte i, at den tid, som allerede er blevet afsonet, vil være passende,« lyder det i indstillingen til domstolen fra Michael O’Neill.

Navinder Singh Sarao tilbragte fire måneder bag tremmer i Storbritannien, inden han blev udleveret til USA. Den 39-årige brite blev anholdt i 2015, fordi myndighederne mente, at han bidrog til det såkaldte flash crash i 2010, hvor det amerikanske aktiemarked i løbet af få minutter faldt voldsomt for derefter ligeså hurtigt at rette sig.

Navinder Singh Sarao brugte angiveligt et automatisk, selvudviklet handelsprogram til at generere store salgsordrer på aktier i forskellige selskaber og pressede dermed aktieprisen nedad. Efterfølgende annullerede han ordrerne og købte aktierne til den lavere værdi.

Det såkaldte flash crash den 6. maj 2010 fik aktier i store selskaber som General Electric og Accenture til kortvarigt at handle til 1 cent pr. stk. Nogle investorer tjente en formue på faldet - andre tabte alt.

Navinder Singh Sarao skulle angiveligt have tjent 45 mio. dollars, hvilket svarer til 270 mio. kr., på denne form for manipulation. Han har dog tabt størstedelen af gevinsten igen.

I 2016 erklærede briten sig skyldig i at have lavet markedsmanipulation i en periode over fem år fra 2009. Den form for markedsmanipulation, som Navinder Singh Sarao erklærede sig skyldig i, kaldes spoofing.

Det går groft sagt ud på, at man manipulerer markedet ved at placere to modsatrettede ordrer i markedet. Med den ene ordrer skaber man en illusion af efterspørgsel eller udbud, mens man går efter at får udfyldt den anden ordre på baggrund af illusionen, man har skab med den anden ordre.

Navinder Singh Saraos markedsmanipulation fandt sted fra forældrenes bolig, der ligger tæt på lufthavnen Heathrow i London.

Sagen mod Navinder Singh Sarao har vakt opsigt, fordi myndighederne mere eller mindre direkte har peget på, at briten bidrog til flash crashet i foråret 2010. For det første blev han slet ikke nævnt i den første rapport om flash crashet fra de amerikanske myndigheder.

Her pegede myndighederne på, at det var kapitalforvalteren Waddell & Reed, som satte gang i den voldsomme markedsuro med en stor ordre.

Derudover stoppede Navinder Singh Sarao med at sin markedsmanipulation i minutterne op til flash crashet. På de finansielle markeder svarer minutter nærmest til timer i normal tidsregning, fordi hurtige algoritmer kan agere på brøkdele af et sekund.

For det tredje tog det de amerikanske myndigheder mere end fem år at finde frem til Navinder Singh Sarao, og dermed har de amerikanske myndigheder ikke bare skudt sin oprindelige forklaring ned. De har dermed også vist, at de ikke er i stand til at overvåge markederne, har kritikken lydt.

Sagen mod Navinder Singh Sarao bliver afsluttet den 28. januar ved en domstol i Chicago.