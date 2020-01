En ny ejendomsmæglerbutik vil sælge din bolig uden på noget tidspunkt fysisk at have set den. Til gengæld sparer du en masse penge.

Danskerne kan nu sælge deres bolig på en helt ny og langt billigere måde. Ejendomsmægleren Estaldo er gået i luften med et nyt koncept, hvor den faste pris for et boligsalg er reduceret til 12.500 kr. inklusive markedsføring og fotografering af boligen.

Selskabets ejendomsmægler står som hos alle andre ejendomsmæglere for papirarbejdet og det juridiske, mens sælgeren selv står for fremvisningen.

»Vi digitaliserer alle arbejdsgange og hænger ikke fast i en salgsproces som andre ejendomsmæglerkæder, der har udgangspunkt i 1990, før internettet var opfundet. Vi udnytter adgangen til data til at gøre det nemmere og billigere at sælge sin bolig,« siger Jakob Neua Nørgaard, adm. direktør i Estaldo.

Det kommer helt konkret til at foregå på den måde, at en boligsælger taster sin adresse ind på Estaldos hjemmeside, som ud fra tilgængelig data om boligens beliggenhed, alder, indretning og statistik om salgspriser i området på få minutter udregner en foreløbig udbudspris på boligen.

Boligsalgets abc Det er først og fremmest vigtigt, at du rammer den rigtige pris. Boligmarkedet er så transparent, at købere ret hurtigt opdager, hvis prisen er skæv.

Få flere mæglere til at vurdere din bolig. Vær opmærksom på, at det ofte er muligt at forhandle ejendomsmæglerens salær ned. Nogle mæglere har dog faste priser.

Det er også en fordel, hvis du kan udbedre så mange fejl og mangler som muligt, før du sætter boligen til salg. En flere meter lang tilstandsrapport kan skræmme mange købere væk.

Når først boligen er sat til salg, er det vigtigt at gøre den så indbydende som muligt. Ryd derfor op, gør rent og fjern unødige pyntegenstande og møbler.

Hvis du sælger et hus, så husk haven. Det er her, køberen skal kunne se sig selv sidde om sommeren og nyde grillmaden.

Sørg for, at der er tilstrækkeligt med lys i boligen, når den skal vises frem. Det gør boligen mere indbydende.

Fiks de små ting, som du måske lever fint med, men som kan irritere fremmede. Eksempelvis pæren, der ikke virker, døren, som knirker, eller vandhanen, der drypper.

Mal eventuelt vægge og karme, hvis de er meget beskidte eller ridsede.

Og sidst, men ikke mindst – stil blomster frem. Betragt fremvisningen af din bolig som det at få gæster på besøg – boligen skal være præsentabel. Gode råd til at få solgt din bolig:

Hvis sælgeren vælger at nikke til den foreløbige pris, sender Estaldo efterfølgende en fotograf og bygningssagkyndig – sidstnævnte betaler sælger selv for som hos andre ejendomsmæglerkæder. Estaldos uddannede ejendomsmægler finpudser derefter prisen op eller ned i samarbejde med sælger på baggrund af tilstandsrapporten og billederne.

Estaldos ejendomsmægler kommer dermed ikke fysisk ud og besigtiger boligen og konceptet er derfor så tæt på at være 100 pct. digitalt, som det er muligt. På den måde adskiller Estaldo sig fra eksempelvis mæglerkæden Robinhus, der har lokale mæglere tilknyttet.

Jesper Bo Jensen er fremtidsforsker og indehaver af Fremforsk, der er ekspert i boligformer og boligmarkedet. Han vurderer, at der er et marked for Estaldos forretningsmodel.

»Virksomheden kan få en lille del af markedet, som er nok til, at den kan få en god forretning, for dens setup uden mæglerbutikker er ikke dyrt. Men den kommer ikke til at vælte ejendomsmæglermarkedet,« vurderer Jesper Bo Jensen.

Han mener, at det er en udfordring for en mægler med en ren digital forretningsmodel at sætte den rigtige pris på en bolig, man ikke fysisk har besøgt.

Estaldos adm. direktør afviser kritikken.

»Alle, som har set Hammerslag i fjernsynet, ved, at ejendomsmæglere skyder i øst og vest, selvom de er ude at besigtige en bolig. Nogle vil sige, at det skyldes manglende lokalkendskab. Jeg vil påstå, at det skyldes manglende adgang til deres computer, som giver dem detaljerede data om bolig, lokalforhold og salgspriser,« siger Jakob Neua Nørgaard.

Han opfordrer desuden sælgerne til at gøre, som de altid har gjort: At få flere ejendomsmæglere ud for at vurdere boligen.

»Så kan de ud fra dette sætte den endelige udbudspris i samarbejde med vores ejendomsmægler og spare en masse penge på at vælge os,« siger Jakob Neua Nørgaard, der understreger, at Estaldo også markedsfører boligerne på boligsiden.dk, der er en af landets mest benyttede sider til at søge efter boliger.

Med en standardpris på 12.500 kr. inklusive moms er Estaldo væsentligt billigere end traditionelle ejendomsmæglere. Men det får ikke ejendomsmæglernes brancheforening, Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), til at kritisere den nye aktør, som i øvrigt er medlem af foreningen.

»Det er positivt, at vores medlemmer udvikler nye forretningsmodeller, og at der er en sund konkurrence. Hvis Estaldo får succes, vil andre nok også gå den vej, så det er en måde at udvikle branchen på,« siger Thomas le Dous, kommunikationschef i Dansk Ejendomsmæglerforening.