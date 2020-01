Bagmandspolitiets indsats mod hvidvask møder hård kritik

Der er ifølge Finans' oplysninger skarp kritik af bagmandspolitiet i en ny rapport fra Rigsrevisionen, der offentliggøres fredag.

Bankdirektør Bjarne Larsen fra Sydbank er frustreret over, at kriminelle slipper afsted med ulovligheder, fordi myndighedernes bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering lider under alvorlige mangler.

Som direktionsmedlem i en af landets største banker har han kunnet følge, hvordan bankerne har skruet massivt op for indsatsen mod hvidvask, mens bagmandspolitiet og Finanstilsynet i hans optik ikke tilnærmelsesvist har fulgt med.

Netop bagmandspolitiets håndtering af bankernes titusindvis af underretninger bliver kritiseret hårdt i en undersøgelse af myndighedernes håndtering af hvidvaskområdet fra 2016 til 2018, som Rigsrevisionen offentliggør fredag. Det erfarer Finans fra fire af hinanden uafhængige kilder. Rigsrevisionen peger bl.a. på, at bagmandspolitiet giver utilstrækkelige tilbagemeldinger på underretninger, og at myndighedens mangelfulde indsats skyldes svage it-systemer kombineret med for få ressourcer og kompetencer.

»Vi kigger ind i en sort boks. Vi indberetter, og så hører vi ikke mere. Og nogle gange indberetter vi den samme kunde mange gange, og i perioden med indberetningerne kan der suse store millionbeløb ud og ind af hans konto, uden at politiet griber ind. Så tænker vi: Gad vide, om vi spilder tiden? Der skal bygges mere kvalitet ind i systemet,« siger Bjarne Larsen.

Rigsrevisionen kritiserer ifølge Finans’ oplysninger også, at de enkelte politikredse ikke på tilstrækkelig vis formår at efterforske de sager, som bagmandspolitiet trods alt sender videre på baggrund af hvidvaskunderretninger. Også bl.a. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen får kritik, men kritikken af bagmandspolitiet er ifølge Finans’ oplysninger den hårdeste.​

Professor Tom Kirchmaier fra Copenhagen Business School og London School of Economics er ikke overrasket over, at bagmandspolitiets hvidvasksekretariat er det svageste led i myndighedsindsatsen:​

»Det er et strukturelt problem. Myndighedernes hvidvaskindsats har ikke fungeret, og det gør den stadig ikke.«

I 2019 modtog bagmandspolitiet 53.454 underretninger om potentiel hvidvask. Det svarer til, at de 28 årsværk i bagmandspolitiets hvidvasksekretariat skulle håndtere 1.909 underretninger hver.

Bagmandspolitiet og Rigspolitiet ønsker ikke at kommentere Rigsrevisionens rapport på nuværende tidspunkt. ​