Millionerne strømmer igen ind hos kendt bankekspert

Bankeksperten Lars Krulls pengetank vokser igen efter et skidt 2018, viser nyt regnskab.

Efter et sløjt 2018 er millionerne igen begyndt at strømme ind hos Lars Krull, der er en af landets mest profilerede bankeksperter og ofte optræder i medierne.

Det viser et netop offentliggjort årsregnskab fra Lars Krulls private holdingselskab.

Lars Krull kommer ud af 2019 med et overskud 59 mio. kr., hvoraf det meste ifølge regnskabet stammer fra afkastet på investeringer. Lars Krull har tidligere fortalt til Finans, hvordan han har investeret sin personlige formue i obligationer og normalt beholder dem til udløb.

Resultatet står i skærende kontrast til sidste år, hvor Lars Krull Holding kunne notere et kurstab på næsten 27 mio. kr. Året før, i 2017, kunne holdeinselskabet notere et plus på bundlinjen på næsten 28 mio. kr.

Lars Krull, der i dag er seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, grundlagde sin formue i slutningen af 1970’erne, da han gennem virksomheden Lars Krull A/S begyndte at sælge walkie-talkies.

I 1997 havde virksomheden 25.000 kunder fordelt ud over flere lande, og her valgte Lars Krull at sælge virksomheden til den amerikanske it-distributionsvirksomhed CHS, hvilket indbragte et anseeligt millionbeløb, der grundlagde formuen.

Ifølge det seneste årsregnskab lyder egenkapitalen i Lars Krulls holdingselskab nu på næsten 253 mio. kr.

Men på trods af den anseelige formue, tænker Lars Krull ikke på at sige sit job op og hellige sig det søde liv uden arbejdsmarkedet.

»Missionen og målet er, at familien skal kunne klare sig rimelig godt. Jeg skal ikke købe skotske herregårde eller investere i ejendomme. Jeg har fokus på mit arbejde på universitetet og min portefølje,« fortalte han Finans sidste år.

»Jeg kan godt lide at arbejde, og man skal beskæftige sig med det, man godt kan lide. Jeg holder af at formidle og være forsker, og man kan sige, at formuen gør det muligt for mig at beskæftige mig med det, jeg gerne vil,« lød det fra Lars Krull.