Storsvindleren over dem alle vil ud: »Jeg har lidt nok«

Den 81-årige Bernie Madoff, der står bag verdenshistoriens største pyramidespil, forsøger nu igen at slippe ud før tid.

Manden bag et af verdenshistoriens største svindelnumre, der kostede tusindvis af mennesker deres opsparing, er dødeligt syg.

Bernie Madoff, der afsoner en dom på 150 års fængsel, vil derfor løslades, så han kan dø uden for fængselsmurene omgivet af sine nærmeste. Det skriver Washington Post.

Den 81-årige Bernie Madoff har en alvorlig nyresygdom, sidder i kørestol og har brug for hjælp døgnet rundt. Læger vurderer, at han har cirka halvandet år tilbage at leve i.

»Jeg er dødeligt syg. Der er ingen kur mod min type sygdom. Jeg har siddet inde i 11 år, og jeg har lidt nok,« siger Bernie Madoff i et telefoninterview med Washington Post.

Fupnummeret Madoff tjente milliarder af dollars fra investorer gennem sit svindelselskab Bernard L. Madoff Investment Securities LLC.

Her blev nye investeringer brugt til at betale tidligere investorers udtræk, og gennem mere end 30 år blev ikke så meget som en enkelt dollar investeret i værdipapirer, skønt alle klienter fik tilsendt regelmæssige opgørelser, der viste kontante afkast på 10 pct. eller mere.

Samlet menes hans ofre at have tabt mindst 50 mia. dollars.

Ifølge efterforskere i sagen startede Madoffs svindelnumre helt tilbage i 1970'erne, og der gik næsten fire årtier, før han blev anholdt i december 2008.

Han erklærede sig siden skyldig i 11 anklagepunkter og afsoner i øjeblikket en dom på 150 års fængsel - den maksimale straf, han kunne få.

Bernie Madoffs enorme svindelnummer står tilbage som en af de ting, mange husker bedst fra finanskrisen. Gennem et stort opsat pyramidespil lykkedes det Madoff at svindle for i omegnen af 400 mia. kr.

Det gør hans fupnummer til det største i Wall Streets historie.

I al sin enkelthed bestod Madoffs svindelnummer i at udbetale meget store afkast til en del af kunderne med andre investorers indskud.

Da hans klienter i forbindelse med børsnedturen i 2008 begyndte at forlange deres penge udbetalt, faldt korthuset sammen - og fupnummeret blev afsløret.

Bernie Madoff indrømmede at have snydt de mange tusinde investorer og blev idømt den maksimale straf - 150 års fængsel.

Også hans bror, Peter Madoff, røg i fængsel, og det samme gjorde en håndfuld af Bernie Madoffs tidligere ansatte.

Han ødelagde mange menneskers liv. Han fortjener ingen straflempelse overhovedet. Gregg Felsen.

Med lidt god opførsel kan Bernie Madoff blive løsladt i november 2139. Til den tid vil han være 201 år gammel - og så længe overlever han næppe. Derfor søger han altså nu om løsladelse af barmhjertighedsgrunde.

En af de investorer, der faldt i kløerne på storsvindleren Bernie Madoff og mistede hele sin opsparing, er den 72-årige Gregg Felsen. Han siger til Washington Post, at han aldrig får råd til at gå på pension, og at Madoff ikke fortjener at blive løsladt før tid.

»Han ødelagde mange menneskers liv. Han fortjener ingen straflempelse overhovedet,« siger Gregg Felsen.

Det er lykkedes for myndighederne at tilbagebetale en del af de penge, som Bernie Madoff svindlede for. Men pengene til ofrene kom ikke fra Madoffs egen lomme.

I stedet måtte myndighederne sælge alle Madoffs luksusting på auktion, bl.a. smykker, ure, lystyachter, biler og palæer.

Dertil kom penge fra sagsforlig med personer og virksomheder, som var involveret i det storstilede pyramidespil.

Det er i øvrigt ikke første gang, at Bernie Madoff beder om at slippe fri før tid. I august sidste år skrev han til USA's justitsministerium for at bede præsident Trump om at reducere eller eftergive resten af fængselsstraffen.

Uden held.