60 medarbejdere har takket ja til frivillig fratrædelse i Danske Bank

60 ansatte i Danske Bank i Danmark har taget imod ledelsens tilbud om at fratræde frivilligt. I alt er 2000 medarbejdere blevet tilbudt en frivillig fratrædelsesordning.

Det oplyser Danske Bank mandag til Finanswatch.

- Vi har indgået fratrædelsesaftaler med 60 medarbejdere, der ønsker at skulle noget andet, og som har valgt at benytte sig af muligheden for at fratræde på særlige vilkår. Det er i samme niveau, som da vi sidst åbnede for frivillige fratrædelser i 2016 og derfor meget, som man kunne forvente, siger Nicole Offendal, der er chef for HR Legal hos Danske Bank, til mediet.

Danske Bank vil reducere antallet af medarbejdere, og derfor tilbød banken i midten af januar frivillige fratrædelsesordninger til 2000 af bankens danske ansatte.

De ansatte havde indtil den 31. januar til at beslutte sig for, om de ville tage imod tilbuddet.