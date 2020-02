Om få dage bliver Danmark med al sandsynlighed et pengeinstitut færre.

Et af landets mindste pengeinstitutter, Din Andelskasse i Østervrå, der tidligere har modtaget skarp kritik fra Finanstilsynet og er blevet meldt til Bagmandspolitiet, vil lægge sig selv i graven.

Det skriver Nordjyske Stiftstidende.

På en ekstraordinær generalforsamling den 27. februar vil ledelsen foreslå andelshaverne, at andelskassen afleverer sin tilladelse til at drive pengeinstitut og efterfølgende bliver sendt til likvidation. Herefter skal andelskasen omdannes til et ejendomskreditselskab, der formidler boliglån.

»Vi tror, at indtægtsmulighederne inden for den finansielle sektor for os ikke ligger i traditionel udlånsvirksomhed med en rentemarginal, der er nær nul, men i formidlingen af lån. Vi stiller så at sige infrastrukturen til rådighed ved at bruge andelskassens platform til formidling af boliglån,« siger direktør Steen Trondhjem Nielsen til Nordjyske.

Din Andelskasse har tidligere modtaget flere påbud fra Finanstilsynet. Bl.a. på grund af al for kraftig udlånsvækst, og fordi banken havde sat medarbejdere uden bankmæssig baggrund til at stå for et nyt satsningsområde - køb og vurdering af pantebreve.

I september sidste år blev Din Andelskasse meldt til Bagmandspolitiet for flere overtrædelser af den finansielle lovgivning. Kort tid efter meddelte andelskassen, at den ville opsige alle sine udlånskunder og lægge sin forretningsmodel om.

Det er den model, som nu skal stemmes om på en ekstraordinær generalforsamling.

Din Andelskasse blev stiftet i 1981 og hed tidligere Østervrå Andelskasse.

Likvidationen af andelskassen foregår ved, at aktiekapitalen i det nye ejendomskreditselskab, DIN A/S, udloddes til andelshaverne i Din Andelskasse.