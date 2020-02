Danske pensionsselskaber stopper investeringer i skattely

En række pensionsselskaber afstår fra nye investeringer i skattelyet Caymanøerne efter EU-sortlistning.

Når danskernes pensionspenge skal investeres i infrastruktur, ejendomme og skove, sker det indimellem i selskaber med adresse på Caymanøerne.

Men nu vil en lang række pensionsselskaber stoppe med nye investeringer. Det skriver Information.

Det sker, efter at EU i tirsdags besluttet at sætte øgruppen på sin sorte liste over skattely.

Informations rundspørge omfatter 11 danske pensionsselskaber.

Ti selskaber oplyser, at de fremover vil afholde sig fra at foretage nye investeringer i for eksempel infrastruktur, ejendomme og skove via selskaber, der har adresse på Caymanøerne. Danica Pension meddeler, at man vil tage sagen op til genovervejelse.

- Så længe EU mener, at Cayman skal være blacklistet, vil vi ikke lave nye investeringer der, siger ATP’s skattechef, Lars Toft, til Information.

Det er et åbent spørgsmål, hvor længe Caymanøerne vil stå opført på EU’s sortliste.

Tidligere har det eksempelvis affødt kritik, at Bermuda blev taget af listen efter bare nogle få måneder.

Men foreløbig får tiltaget mærkbar betydning for pensionsselskabernes måde at investere på. For ligesom andre investorer har de benyttet sig af Caymanøerne i stor stil. Eksempelvis havde ATP i 2019 investeret omkring 23,6 milliarder kroner i selskaber i øgruppen.

På linje med andre pensionsselskaber understreger ATP over for Information, at de ikke har haft nogen skattemæssig fordel af at investere gennem øerne, men har gjort det, fordi ”mange internationale fonde vælger at placere sig her”.

Ikke desto mindre får pensionsselskaberne kritiske ord med på vejen fra organisationen Oxfam IBIS.

Den henviser til, at Caymanøerne er nummer ét på listen over skattely hos organisationen Tax Justice Networks.

- Kriterierne på EU’s skattelyliste er alt for svage. For det første undtager man en række europæiske lande på listen - herunder Luxembourg - der er kendt som et skattely, siger Christian Hallum, der er er skattespecialist hos Oxfam Ibis.

- Desuden er lande med en selskabskat på nul procent ikke nødvendigvis på listen, fordi det i sig selv ikke er nok for EU. Det gør listen slap, siger han til Ritzau.

ATP’s skattechef, Lars Toft, afviser, at pensionsselskabet skulle have gjort noget forkert ved tidligere at have investeret gennem Caymanøerne.

- Det væsentlige for os er, at vi ikke indgår i investeringsstrukturer, der gør brug af aggressiv skatteplanlægning. EU-listen er bare en af de mange faktorer, vi kigger på, siger han til Information.

Ingen af de pensionsselskaber, Information har været i kontakt med, ønsker på nuværende tidspunkt at skille sig af med deres eksisterende investeringer.

Flere peger på, at det vil give store tab for pensionsopsparerne at sælge investeringerne.