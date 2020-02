Aktiemarkederne falder - igen.

Den dødelige coronavirus spreder sig fortsat hastigt og har udløst nye bølger af frygt på verdens aktiemarkeder.

Mandag falder de asiatiske børser kraftigt, særligt fordi antallet af smittede i Sydkorea er over 20-doblet på en uge.

I Sydkorea er aktierne fra morgenstunden. nede med 3 pct. Også børserne i Kina, Hongkong, Singapore, Malaysia og Australien er farvet rødt.

»Spredningen af virusset står over for et vigtigt vendepunkt. De næste dage bliver afgørende,« lød det i weekenden fra Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

Over 600 personer i Sydkorea er nu smittet af coronavirussen, og dødstallet som følge deraf vokser.

Storbanken Citi vurderer, at spredningen af coronavirussen vil få konsekvenser for Sydkoreas økonomi.

Kinas præsident, Xi Jinping, fastslog i weekenden, at coronavirussen nu udgør den største folkesundhedskrise i Kinas historie.

Og virusset breder sig til nye lande.

Myndighederne i Iran og Italien forsøger at isolere byer og regioner i håb om at reducere smittefaren. Adskillige er døde og mange hundrede smittet.

Tyrkiet, Pakistan, Afghanistan og Armenia har lukket deres grænser til Iran.

Også de amerikanske børser står til at falde, når de åbner mandag. Lige nu står Dow Jones-indekset til et fald på 1,4 pct. og det teknologitunge Nasdaq over 2 pct.