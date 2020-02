Fremover skal private betale negative renter af indlån over 250.000 kr.

Jyske Bank har igen taget førertrøjen på, når det handler om negative renter. Banken med hovedsæde i Silkeborg oplyser tirsdag morgen, at den sænker grænsen for, hvornår private skal betale negative renter.

Begrundelsen er, at det negative renteniveau ventes at fortsætte i flere år frem.

Fra den 1. maj bliver kunder med mere end 250.000 kr. på bankbogen ramt af negative renter. Det påvirker indlån for i alt 25 mia. kr., oplyser Jyske Bank.

På indlånskonti til børn samt børneopsparing vil grænsen være 100.000 kr. Kunder, der ikke har deres Nemkonto i banken (altså typisk kunder, som ikke er helkunder i banken), skal betale negativ indlånsrente på al indlån.

»De hidtidige erfaringer med rådgivning af vore privatkunder, som berøres af negative renter, er positive. Rådgivningen viser kunderne en eller flere måder til at undgå at blive berørt af de negative renter. Det forventes fortsat at gøre sig gældende, selvom grænsen for friholdelse af negative renter sænkes,« skriver Jyske Bank i sit årsregnskab, der er offentliggjort tirsdag morgen.

Jyske Bank var i sommeren 2019 den første bank herhjemme til at indføre negative indlånsrenter for visse privatkunder. Siden er alle andre storbanker fulgt trop.