Aktieoptur udraderet på ét døgn: »Verdens næststørste økonomi er lukket helt ned«

Flere analytikere forudser, at mandagens kraftige aktiefald kun var begyndelsen.

Investorer verden over søger i disse dage mod udgangen og sikker havn af frygt for, at coronavirusset spreder sig videre og bliver til en pandemi, der vil ramme væksten i verdensøkonomien og virksomhedernes indtjening.

Mandag faldt de amerikanske aktier kraftigt og fik således udraderet hele årets børsoptur. Både det brede S&P-indeks, Nasdaq og Dow Jones mistede over 3 pct.

Det ledende danske C25-indeks tog sit største fald siden 2016. I alt forsvandt over 1.000 mia. dollars ud af de globale aktiemarkeder - på én dag.

»Verdens næststørste økonomi er lukket helt ned. Det har investorer ikke indpriset,« siger Larry Benedict, topchef i mæglerhuset The Opportunistic Trader, til CNBC.

Han forudser, at mandagens aktiefald kan være begyndelsen på en større korrektion og anslår, at vi i den kommende tid vil se aktiefald på mellem 10 og 15 pct.

Aktiemarkeder hader usikkerhed, og lige nu udgør den dødelige coronavirus en overvældende usikkerhed. Den har bredt sig til 30 lande, og antallet af smittede og døde vokser hver eneste dag.

Tæt på Danmark - i Italien - er over 200 personer smittet og seks personer omkommet. 11 italienske byer er lukket ned.

Verdenssundhedsorganisationen WHO siger nu, at selvom en standsning af spredningen stadig kan lade sig gøre, svinder muligheden ind. Kommer virusset ud af kontrol, vil det få voldsomme konsekvenser.

Kina, der er epicentret for virusset, har isoleret en lang række storbyer og regioner og dermed sat millioner af mennesker i karantæne. Fabrikker over hele landet er lukket. Forbruget er gået i stå, og massevis af virksomheder kæmper for at holde sig i live.

Virksomhederne er ved at løbe tør for penge, og får de ikke henstand af bankerne, kan vi meget vel se massekonkurser, skriver Bloomberg.

På de finansielle markeder var det især energiaktier, it-aktier og aktier inden for cyklisk forbrug, der mandag fik klø. Også selskaber inden for turisme, fritid og underholdning stod for skud.

Spredningen af coronavirussen til Europa øger risikoen for massive tab til flyselskaber som SAS og Norwegian, lyder vurderingen blandt analytikere og luftfartseksperter.

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, er investorerne begyndt at indse, at virusset måske ikke bare er et lille stød til økonomien, men at det kan få langt større konsekvenser.

»De første nedjusteringer er rullet ind, og et mere langvarigt forløb med udbredt smittespredning, karantæner og væksthæmmende restriktioner mange steder i verden øger risikoen for en noget hårdere økonomisk effekt, end investorerne her og nu indregner,« siger Jacob Pedersen.

Erik Nielsen, global cheføkonom i Unikredit, mener, at aktiemarkederne alt for længe har kunnet gå på vandet, men at særligt de amerikanske aktier er for dyrt værdiansat sammenholdt med dårlig indtjening i virksomhederne og et overophedet marked.

»Amerikanske aktier er i høj risiko for en korrektion - måske i størrelsesordenen 15 pct. Og hvis det sker, vil de europæiske aktier også blive ramt,« skriver han i en kommentar.

Tirsdag morgen fortsætter børsfaldet i Japan og på flere andre asiatiske børser, men det er mindre voldsomt end i går. I USA står aktierne til at åbne med en lille pil opad.