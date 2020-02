Sydbank sænker grænsen for negative renter

Kunder med mere end 250.000 kr. på kontoen skal fremover betale negative renter i Sydbank.

Flere kunder skal fremover til at betale negative renter i Sydbank. Banken med hovedsæde i Aabenraa sænker nemlig grænsen for, hvornår private skal betale negative renter, til 250.000 kr.

Det oplyser Sydbank i en fondsbørsmeddelelse.

»På grund af markedssituationen og da det negative renteniveau forventes at fortsætte i flere år frem, finder Sydbank det nødvendigt med virkning fra 1. maj 2020 at fastsætte en grænse på 250.000 kr. for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente af indlån,« oplyser Sydbank.

Tirsdag meddelte Jyske Bank nemlig, at den sænkede grænsen til 250.000 kr., og med dagens udmelding fra Sydbank gentager historien om negative renter sig.

Jyske Bank var nemlig den første bank i Danmark, der indførte negative renter. Den historiske beslutning om, at det for nogle kunder skulle koste at have penge stående i banken, blev offentliggjort i slutningen af august sidste år. I første omgang skulle det gælde Jyske Bank-kunder med mere end 7,5 mio. kr. stående på en konto.

Sydbank fulgte efter Jyske Bank og var den anden bank herhjemme, der offentliggjorde planerne om at indføre negative renter.

I Jyske Bank gik der ikke meget mere end en måned, inden der blev ændret på vilkårene for, hvornår man som privatkunde skulle betale negative renter. I slutningen af september blev loftet i Jyske Bank sænket til 750.000 kr., og rentesatsen blev sat til minus 0,75 pct. Det var den model, som flere storbanker indtil nu har valgt at bruge.

Sydbank oplyser, at grænsen på 250.000 kr. gælder for en konto, når kunden har en Nemkonto i Sydbank. På øvrige konti skal Nemkonto-kunder fortsat betale negative renter fra 50.000 kr.

Banken oplyser, at ændringerne kommer til at påvirke indlån for 10 mia. kr.