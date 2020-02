Aktieanalytiker om store kursfald: »Investorerne har haft kikkerten for det blinde øjne«

C25-indekset står til at falde for tredje dag i træk. Dermed er det positive afkast for året forsvundet.

Risiciene, der er forbundet med coronavirussens spredning er langt om længe gået op for investorerne. Det har nu resulteret markante fald på det danske aktiemarked i de seneste dage. Sådan lyder det fra Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

»Med den opadgående tendens, der har været i de første uger af året, er der ikke noget at sige til, at vi nu ser en stor reaktion, når usikkerheden er skyllet ind over markederne i takt med, at virussen har spredt sig. Investorerne har haft kikkerten for det blinde øje i forhold til coronavirussen, og de risici, som er forbundet med virussen,« siger Jacob Pedersen.

Han peger på, at vi har set rekordhøje niveauer på aktiemarkederne på trods af coronavirussens spredning i Kina. Og på trods af, at 2020 langt fra har tegnet til at blive et år med høj vækst.

»I næsten en måned har investorerne ikke skelet til coronavirussen,« siger Jacob Pedersen.

Ifølge Jacob Pedersen skal investorerne forberede sig på mere turbulens i den kommende tid.

»Jeg siger ikke, at vi kommer til at se fald på 3-4 pct. i de næste 45 dage. Men der vil være usikkerhed. Det er ikke en normal økonomisk situation, hvor man kan sige, at det koster 0,5 pct. på væksten, for der er stor usikkerhed om, hvordan det kommer til at udvikle sig,« siger Jacob Pedersen.

Onsdag var C25-indekset en overgang nede med mere end 4 pct., inden det rettede sig til et fald under 3 pct.

Chefstrateg i Danske Bank Henrik Drusebjerg mener, at dagens store fald er et symptom på, at investorerne henter gevinster hjem efter en god start på aktieåret.

»Essensen er, at investorerne forsøger at bjerge noget af det afkast, de har fået hjem, og bevægelserne, vi ser i øjeblikket, baserer sig i høj grad på frygten for, at det bliver værre, frem for realiteterne at antallet af nye smittetilfælde falder,« siger Henrik Drusebjerg

Han mener, at markedet det næste stykke tid vil være præget af de nyheder, der kommer fra især Italien og Sydkorea, som er de lande efter Kina, der er hårdest ramt af virussen.

»Man vil de kommende dage vurdere, om myndighederne har kontrol over situationen, og en inddæmning virker sandsynlig, eller om der er en risiko for, at det løber løbsk,« siger han og maner til ro.

»Historien fortæller os, at sygdomsudbruddene er en midlertidig effekt, og det vil for langt de fleste danskere, som har en almindelig langsigtet investeringsstrategi, være et bump i vejen i den klare forventning, at økonomien vinder fart igen, når virussen er inddæmmet.«