Værste aktieuge siden 2008: 5.000.000.000.000 dollars er pist væk

Frygten for coronavirus og forventningen om en global recession har sendt verdens aktier i dørken.

Frygten for en global recession har sendt aktier verden over i styrtdyk. Indtil videre har det kostet investorerne milliarder af dollars, yen, pund - og kroner.

Ifølge Reuters er det samlede tab på aktier globalt set nået op på 5 trillioner dollars. På dansk er en amerikansk trillion lig med én million millioner eller en billion. Med tal ser det således ud: 5.000.000.000.000 dollars.

Coronavirussen har sendt aktiemarkederne ud i paniksalg og denne uges tab er det største på en uge siden finanskrisen i 2008.

Da de første meldinger om coronavirus nåede frem til nyhedsmedierne, troede eller håbede investorerne, at sygdommen kunne begrænses til Kina. Men det var en stakket frist.

I disse dage bliver der konstateret flere nye tilfælde uden for Kina end inden for landets grænser, og der dukker hele tiden nye tilfælde op i nye lande.

»Investorer forsøger at indprise risikoen i en form for "worst-case"-scenarie. Den største risiko er, hvad der sker nu i USA og andre større lande uden for Asien,« siger SEI Investments chef for asiatiske aktier, John Lau, til Reuters, og fortsætter:

»Det er meget usikre tider. Ingen kender svaret på, hvor det ender, og markederne er virkelig i panik.«

Fastlandskina rapporterede 327 nye sygdomstilfælde, hvilket var det laveste antal siden den 23. januar. Men med fire nye lande på listen over smittede indbyggere er der nu 55 lande uden for Kina med tilsammen over 4200 tilfælde, skriver Reuters.