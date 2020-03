Succesfuld daytrader: »Hvis man tjener penge lige nu, er det mere held end forstand«

Aktiemarkederne har det seneste stykke tid været på en rutsjetur som følge af udbruddet af coronavirus. Alligevel er der investorer, som tjener penge på markedet - og en af dem er den danske daytrader Nanna Fick.

Mens de fleste investorer febrilsk har taget sig til hovedet under aktiernes rutsjebaneture de seneste dage, har daytrader Nana Fick formået at skabe et overskud i sin portefølje.

Nana Fick har startet investeringsselskabet Ago-Trade, hvorigennem hun investerer for sine egne midler og underviser nye investorer i aktiehandel.

Hemmeligheden bag succesen er ifølge hende en veldefineret risikoprofil - og så holder hun sig til at investere i det tyske DAX-indeks og aktierne i det amerikanske Dow Jones-indeks, som hun har specialiseret sig i.

»Udfordringen har været den ekstreme volatilitet, som har præget markedet det seneste stykke tid, hvor vi har bevæget os ned med 1.000-1.500 point med nogle store nøk op efterfølgende,« siger Nanna Fick.

Hendes strategi har været at gå ned i risiko og tage den foreløbige profit hjem for dernæst vurdere situationen på markedet. Nana Fick mener, at det volatile marked giver store muligheder for daytradere, som handler i de bevægelser, der forekommer i løbet af dagen.

»Mange taber penge i et marked som dette, men jeg forsøger at time mine handler efter, hvor store udsvingene er, og hvilken retning de bevæger sig i, og så sætter jeg min risiko og investering efter det. Den vurdering sker fra handel til handel, og jeg risikerer aldrig mere end én procent af min samlede kapital,« siger hun.

Nanna Fick fortæller, at hun i den seneste uge, hvor coronavirussen har sat sit præg på de fleste investorers bevidsthed og portefølje, har tjent 4-5 gange så mange point hjem, som hun ville under normale tilstande. Til gengæld handler hun også for mindre beløb.

»Det skal siges, at det absolut ikke er mit yndlingsmarked, for det er enormt stressende at handle i. Jeg tjener penge på at følge markedet 100 pct., men på samme tid være utrolig forsigtig. Der er ikke plads til hovsa’er, fordi det kan gå så stærkt,« siger hun.

Trods et generelt fald i DAX og Dow Jones, som hun primært handler i, har Nanna Fick siden starten af februar formået at skabe et overskud i sin portefølje på 12 pct. Hun er tilbageholdende i forhold til at spå om fremtiden, men kommer alligevel med sit bud på, hvor aktiemarkederne er på vej hen.

»Jeg er hverken positivt eller negativt stemt overfor fremtiden. Det er mit job at være objektiv, men min forventning er, at vi fremadrettet kommer til at se nogle markante skift, indtil vi ved mere om situationen omkring coronavirus,« siger hun og tilføjer:

»Helt generelt er det et skidt marked at orientere sig i lige nu, og risikoen for at tabe penge er enorm, selv for de professionelle. Og hvis de ikke ved, hvor vi bevæger os hen, hvem skulle så? Hvis man tjener penge lige nu, er det mere held end forstand.«

Nanna Fick har en akademisk finansiel baggrund og erfaring inden for virksomhedsanalyse og investering. Hun har haft stillinger som Business Consultant, Business Analysis Manager og Managing Director, men droppede i 2016 titlerne til fordel for arbejdet som investor og spekulant.