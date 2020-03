Investeringsselskabet Jackson Familieinvest med Thorleif Jackson som styrmand lader investeringerne passe sig selv under coronakrisen. Men han øjner mulighed for gode handler på ejendomsmarkedet efter store fald.

Thorleif Jackson står i spidsen for investeringsselskabet Jackson Familieinvest, hvor knap 200 familier hver har overladt mindst 750.000 kr. til selskabet sammen med troen på gode afkast.

»Formålet hos os er at høste et langsigtet afkast, som måske er på 8 pct. om året,« fortæller Thorleif Jackson.

Selv om medlemsskaren i Jackson Familieinvest ikke er så stor, er Thorleif Jackson også kendt mere bredt i investorkredse, da han bl.a. er aktiv blogger på området og har skrevet analyser om aktier for Dansk Aktionærforening.

Med lang erfaring og sans for at slå markedet er spørgsmålet, hvordan han agerer i den nuværende aktiekrise, hvor coronavirussen har kastet en bombe af usikkerhed ind i markederne overalt på kloden?

»Jeg har en meget klar strategi, og det er bare at ride på markedets bølger. Jeg kigger på nyhederne og ser, om det er noget, der påvirker virksomhedernes indtjening på lang sigt. Og det tror jeg ikke, coronavirus gør,« siger Thorleif Jackson.

Den eneste manøvre under den verserende krise har været at sælge lidt for at kunne betale nogle familier, der har trukket sig. Der vil ofte være ekstra salgspres, når bekymringerne stiger og kurserne falder.

Thorleif Jackson: Jackson FamilieInvests stifter, direktør og porteføljeforvalter Thorleif Jackson har en baggrund som miljø- og ulandsingeniør fra DTU. Han arbejdede 12 år som rådgivende ingeniør for NIRAS og Europa Kommissionen, inden har i 2006 begyndte at arbejde fuldtids indenfor aktieanalyse og formueforvaltning. Thorleif Jackson er selvlært indenfor aktieanalyse og formueforvaltning. Kilde: familieinvest.dk

Du har tidligere bl.a. klaret dig igennem dot.com- og finanskrisen - hvordan har du gjort det?

»Jeg har altid kørt igennem med fuld eksponering og holdt på mine investeringer, men hvis jeg synes, at markedet er meget lavt, kan jeg godt finde på at lægge lidt om og øge risikoen en smule ved at købe nogle cykliske aktier. Generelt set er min portefølje meget afbalanceret med hovedparten investeret i stabile aktier som f.eks. farma og forsikring.«

Hvilke gode investeringsråd er der til situationen lige nu?

»Pointen er måske, at det er utrolig svært at forudsige fremtiden. Ingen af os aner, om dette går den ene eller anden vej. Hvis man gør et eller andet, er der stor risiko for, at man gør noget forkert. Min strategi er at lade være med at gøre noget, og så er jeg sikker på, at markedet løfter sig på lang sigt og giver afkast.«

Et aktiemarked på vej ned åbner vel også for investeringsmuligheder. Hvad kigger du på for tiden?

»Jeg sidder i øjeblikket og analyserer Hongkong-aktier. De er faldet rigtig meget i kurs. Det skyldes dels coronahysteriet, men også de uroligheder, der har været. Det har gjort, at Hang Seng-indekset har underpræsteret. Det ser jeg som en mulighed og tror ikke, at det på lang sigt går ud over indtjeningen med demonstrationerne derovre.«

»Desuden kigger jeg meget på ejendomsaktier. Det kunne man kombinere med opkøb i Hongkong. På nogle er værdien halveret. Det, synes jeg, kunne være en god måde at komme ind på aktiemarkedet i Hongkong.«

Kan du få øje på lyset for enden af tunnelen?

»Nej, jeg tror, at corona springer ud overalt, men på et tidspunkt bliver det ligesom med H1N1-virusudbruddet i 2009, og så må vi se, hvor mange der dør af det. Det viser sig nok, at dødeligheden er ret lav, og det ikke er så dramatisk, men lige nu er hysteriet tæt på at være på det maksimale - efter min mening.«

Er den kraftige reaktion på markederne, fordi de ventede på en mulighed for stabilisering efter meget store stigninger og øjnede chancen med coronavirus som trigger?

»Vi var moden til en korrektion. Aktiemarkedet var i top for få uger siden. Det er sindssygt, at det er gået så hurtigt nedad. Aktiekurserne har været rigtig stærke vel nærmest de seneste 10 år, men i det seneste år er de steget hurtigere end virksomhedernes indtjening, og det er jo ikke bæredygtigt. Så længe at der stadig er vækst i verdensøkonomien, er der dog håb for, at det stadig bliver ved med at stige, men det bliver lidt i trapper.«

Alternativerne til aktier har Thorleif Jackson ikke den store fidus til. Kontanter giver negativ rente. Obligationer er med risiko for kurssmæk, hvis renten stiger. Tilbage står kun investering i ejendomme som den mulige sikre havn, hvor tippet, som Thorleif Jackson selv har i tankerne, er at købe aktier i et børsnoteret ejendomsselskab, der er handlet ned i kurs, så man kan købe andele i de underliggende ejendomme med stor rabat.

Og så har Thorleif Jackson en lille opmuntring midt i krisen:

»Aktiefald er lige præcis et fald. Faldet er ikke permanent og vil stige igen. Sådan er det. Det er markedets natur. Jeg er ikke så bange for de bevægelser. Min erfaring fra tidligere kriser er, at de typisk har V-form. Kraftige fald på kort tid vil typisk også stige tilsvarende hurtigt igen.«