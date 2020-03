Natten til mandag blev stemningen for alvor negativ på finansmarkederne. Det rammer også de danske aktier, som falder voldsomt.

Panikken har for alvor ramt det danske aktiemarked. Det ledende danske aktieindeks, C25, falder med 4 pct. fra morgenstunden.

Det tegner dermed til at blive den værste dag nogensinde i indeksets relativt korte historie. Indekset går tilbage til den 19. december 2016.

»Der venter en blodrød dag for aktierne i Europa og USA,« skrev Nordea i sin morgenrapport.

Ser man på C20-indekset, som går flere årtier tilbage, tegner dagen i dag til at kunne måle sig med nogle af de værste dage under finanskrisen i september, oktober og november i 2008, hvor det faldt med mere end 6 pct. I dagens handel falder C20-indekset i omegnen af 5 pct.

Det er ikke kun på det danske aktiemarked, at der er store fald. En truende priskrig på oliemarkedet hamrer priserne på olie ned, mens markederne også fortsat holdes i jerngreb af den fortsatte udbredelse af coronavirussen.

Statsrenterne banker ned og olierelaterede valutaer svækkes voldsomt.

»Der er panik på de finansielle markeder her til morgen efter, at det ikke lykkedes OPEC og Rusland at blive enige om yderligere reduktion i olieproduktionen. Det sidste har fået Saudi-Arabien til at åbne for sluserne og annoncere stigende produktion og dermed er olieprisen kollapset,« lød det videre i Nordeas morgenrapport.

Vix-indekset, der også går under navnet frygtens indeks, viser den forventede volatilitet i S&P 500-indekset. Siden nytår er det steget med mere end 200 pct., og fredag lukkede det i et niveau omkring 42. Det er på niveau med den europæiske gældskrise.

»Vedvarende stigning i Vix indekset vidner om stor usikkerhed omkring, hvor det ender,« skriver Nicolas Tousgaard, der er seniorstrateg i Bankinvest, i en kommentar.