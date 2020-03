Pensionskunderne behøver ikke frygte pensionskassernes finansielle sundhed, men de må indstille sig på solide tab, lyder det fra pensionsselskaber.

Danske pensionsopsparere skal indstille sig på at tage nogle grimme tab på deres depoter, og brændemærkerne kan strække sig i adskillige uger, måske måneder endnu.

Det er vurderingen fra flere pensionsselskaber, som ømmer sig over de aktuelle kæmpedyk på aktiemarkederne.

»Man er nødt til at se langsigtet ind i det her, og selvfølgelig skal man kunne klare det pres, der kommer fra markederne i sådan en situation. Det har vi styr på. Men det er selvfølgelig ikke sjovt at være kunde og opleve, at ens depoter falder i værdi,« siger Danicas investeringsdirektør, Poul Kobberup.

»Det vil man opleve, og det bliver pæne fald,« vurderer han.

PKA’s investeringsdirektør, Michael Nellemann, slår fast, at pengetanken er godt rustet til finansiel uro. Og han mener, at de kommende måneder kan rumme nye udfordringer.

»Vi synes, vi har en god spredning i vores portefølje og vi har en god robusthed, som kan absorbere de her ting. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at hvis det her bliver ved at udvikle sig, og det bliver en pandemi, og man får de afsmittende effekter af det på vækstrater og BNP osv., så bevæger vi os ind i en recession. Og så har det afledte effekters, om ikke er rare, og så vil du se endnu værre ting,« siger Michael Nellemann.

Aktiemarkederne er dykket voldsomt i takt med, at coronavirussen har spredt sig fra Kina til resten af verden. En række nye udbrud skabte stor nervøsitet i sidste uge, hvor amerikanske aktier tabte 5 pct. på to dage. Mandag er europæiske aktiemarkeder dykket 5-6 pct. som følge af, at coronafrygten er blevet suppleret af et voldsomt dyk i olieprisen efter et sammenbrud i alliancen mellem verdens største olienationer.

Mange pensionsopsparere har deres pension i såkaldte markedsprodukter, hvilket betyder, at opsparingen stiger og falder i værdi i takt med de værdipapirer, der er investeret i. For kunder med disse produkter, og især dem, der har mange aktier i deres opsparingsprofil, kommer den aktuelle udvikling til at gøre ondt, lyder vurderingen. Pensionsselskaberne pointerer dog, at når der er tab på aktiemarkederne, er der gevinster på obligationer, som pensionskasserne også er tungt investeret i.

For kunder med såkaldt gennemsnitsrente, dvs. en garanteret rentetilskrivning hvert år, er det til gengæld pensionsselskaberne, der har problemet, for det er selskaberne, der skal sørge for, at der bliver sat de lovede penge ind på opsparingen ved årets slutning.

Både PKA, PFA og Danica fastslår, at de er fuldstændig trygge i forhold til at kunne leve op til deres forpligtelser.

»Dér er vi helt trygge, der er ikke nogen kunder, der skal være bekymrede omkring det. Vores solvens er stærk og kundernes depoter er vel beskyttede, og vi har selvfølgelig de hedges på, der skal til i de her situationer. Det, der bekymrer os mest, er selvfølgelig, at de kunder, der ligger i rene markedsrenteprodukter, de bliver selvfølgelig ramt af den her uro,« siger Poul Kobberup fra Danica.

Ifølge chestrateg Tine Choi Danielsen er PFA blevet lidt mindre ramt af faldende end markedet generelt, fordi pengetanken fra starten af året har ligget lidt tungere i defensive aktier, der ikke følger konjunkturerne så tæt. Men også her kommer det til at ramme kunderne.

»Vi følger stadig med ned. Alt falder, og der er ikke så mange undtagelser,« siger Tine Choi Danielsen, der også forudser nogle måneder med urolige markeder.

»Uanset hvordan vi vender og drejer det, er vores hovedscenarie stadigvæk, at det her er af midlertidig karakter. Vi får en dyb vækstnedgang, ingen tvivl om det, i første kvartal og måske også en måned eller to ind i andet kvartal. Men så forventer vi stadig, at verdensøkonomien kommer op på benene igen,« siger Tine Choi Danielsen.