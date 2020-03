Danske Bank til aktionærer: Bliv hjemme

Danske Bank opfordrer nu sine aktionærer til følge bankens kommende generalforsamling hjemmefra i stedet for at møde op fysisk. Det skriver Danske Bank på sin hjemmeside.

Som følge af coronavirussens spredning i Danmark opfordrer Danske Bank nu sine aktionærer til at følge bankens kommende generalforsamling hjemmefra.

Det oplyser Danske Bank på sin hjemmeside.

»På grund af coronavirussen og for at mindske risikoen for spredning har vi, som følge af de danske myndigheders anbefalinger, truffet beslutning om en række forebyggende tiltag i forbindelse med generalforsamlingen,« skriver banken.

I stedet for at møde op i KB Hallen på Frederiksberg, hvor generalforsamlingen efter planen finder sted tirsdag den 17. marts, bør aktionærerne følge generalforsamlingen på skærmen derhjemme, lyder bankens opfordring.

»Som alternativ til at møde op fysisk på generalforsamlingen opfordrer vi således alle vores aktionærer til at følge generalforsamlingen via livestreaming,« skriver Danske Bank.

Opfordringen om at blive hjemme er dog ikke det eneste coronatiltag, som Danske Bank søsætter i forbindelse med generalforsamlingen.

»For bedst muligt at mindske risikoen for smittespredning i bankens ledelse vil banken alene være repræsenteret ved bestyrelsesformand Karsten Dybvad, næstformand Jan Thorsgaard Nielsen, administrerende direktør Chris Vogelzang og midlertidig finansdirektør Jacob Aarup-Andersen,« oplyser Danske Bank.

Desuden opfordrer Danske Bank de aktionærer, som alligevel møder op, om at lade eventuelle ledsagere blive hjemme, ligesom de fremmødte aktionærer vil blive vist direkte hen til deres plads af KB Hallens medarbejdere, når de har indregistreret sig.

Samtidig er forplejningen, som normalt består af et større udvalg af kager samt kaffe og the, i år skåret ned til udelukkende at bestå af vand på flaske.