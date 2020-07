En række bankdirektører appellerer til, at Danmark og EU følger i Sveriges fodspor og opgiver de negative renter, fordi de skader mere, end de gavner. Nationalbanken afviser.

Den flerårige politik med at operere med negative renter bliver nu kritiseret af banker, som mener, at politikken ikke virker og ligefrem kan have skadelige konsekvenser.

Renterne i Danmark har været negative i otte år. Det burde sparke gang i danskernes forbrug og virksomhedernes investeringer og på den måde sætte gang i efterspørgslen og få økonomien til at vokse.

»Man kan tvivle på, om de negative renter virker - om de giver mere forbrug. For når renterne kommer under et vist niveau, kan det virke modsat - at man vælger at spare mere op til pension for at have noget til senere i livet. Så bliver effekten af de negative renter modsat hensigten,« siger Niels Erik Jakobsen, bankdirektør i Jyske Bank.

Jeg tror, at de negative renter gør mere skade end gavn på nuværende tidspunkt. Lasse Nyby, adm. direktør i Spar Nord.

Han anbefaler, at Danmark og EU lader sig inspirere af Sverige, som har hævet sin rente til 0 pct.

»Svenskerne har fat i en pointe her,« siger Niels Erik Jakobsen.

Konkurrenten Spar Nord er enig i kritikken.

»Jeg tror, at de negative renter gør mere skade end gavn på nuværende tidspunkt. Folk bliver bekymret for, om de har sparet nok op til pension. Det er med til i højere grad at skabe tilbageholdenhed hos forbrugerne, end det skaber yderligere forbrug,« siger Lasse Nyby, adm. direktør i Spar Nord.

Han tror heller ikke på, at negative renter sætter skub i virksomhedernes investeringer.

»Det betyder intet for virksomhederne. De investerer ikke, medmindre det giver et tocifret afkast. Om renten er 1, 0 eller minus 1 pct. er ligegyldigt. Det er efterspørgslen, der mangler, og den skal være der, for at de vil investere,« siger Lasse Nyby.

Man kan bare tage et kig på Sverige, hvor Riksbanken for nylig hævede renten fra negativ til 0,0 pct. Jesper Rangvid, professor på CBS.

Flere økonomer er også kritiske i forhold til centralbankernes rentepolitik. Blandt andre cheføkonom Helge Pedersen fra Nordea og den tidligere Nordea-chefstrateg Frank Hvid Petersen, der i dag er selvstændig økonom og kommentator.

Professor Jesper Rangvid fra CBS, der stod i spidsen for en stor rapport om årsagerne til finanskrisen, mener også, at man kan kaste et kritisk blik på Nationalbankens indførelse af negative renter.

»Man kan bare tage et kig på Sverige, hvor Riksbanken (Sveriges nationalbank, red.) for nylig hævede renten fra negativ til 0,0 pct. Det gjorde den, fordi de positive effekter ikke slog tilstrækkeligt igennem, hvilket de negative effekter for bankerne til gengæld gjorde,« siger Jesper Rangvid.

Nationalbanken har indført negative renter for at holde en fast kronekurs i forhold til euroen. Renten er -0,6 pct., mens Den Europæiske Centralbanks ledende rente er -0,5 pct. Nationalbanken er ikke enig i, at det har en negativ indflydelse på privatforbruget og virksomhedernes investeringer og dermed på dansk økonomi.

»Nationalbanken vurderer, at den negative pengepolitiske rente understøtter privatforbruget og virksomhedernes investeringer,« oplyser chefrådgiver Morten Spange fra Nationalbanken.