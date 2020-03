De amerikanske aktier faldt voldsomt onsdag, og de danske aktier går samme vej efter meldingen om, at Danmark mere eller mindre lukker ned i to uger.

Det danske aktiemarked falder voldsomt torsdag morgen. Kun to aktier på Københavns Fondsbørs er ikke faldet, og det har været med til at skære mere end 5 pct. af det ledende aktieindeks, C25.

Dermed balancerer C25-indekset på kanten af den værste dag nogensinde i indeksets historie. Indekset går tilbage til december 2016, og det største fald nogensinde fandt sted tidligere den 9. marts i år, hvor de største danske aktier dykkede med 5,49 pct.

Hvis faldet holder dagen ud, vil C25-indekset være nede med næsten 16 pct. siden nytår.

Det voldsomme fald på det danske aktiemarked kommer, efter at statsminister Mette Frederiksen onsdag meddelte, at store dele af Danmark lukker ned som følge af coronavirussen.

»Det er svært at vurdere de samlede økonomiske effekter af tiltagene. Det skal bl.a. bemærkes, at alle offentlige ansatte beholder deres arbejde og får fuld løn i de to uger. Det samme gælder ikke for privat ansatte og der er risiko for, at ledigheden vil stige over de kommende uger. Det vil også påvirke efterspørgslen i samfundet,« skriver Helge J. Pedersen, der er cheføkonom i Nordea, i en kommentar.

Derudover styrtblødte det amerikanske aktiemarked også. F.eks. faldt Dow Jones-indekset næsten med 6 pct., og det er dermed faldet 20 pct. fra toppen. Dermed er indekset i et såkaldt bearmarked.

»Givet den alvorlige situation på verdensplan tyder alt dog på, at en global recession rykker nærmere og nærmere. De massive fald på verdens aktiemarkeder vil ramme privatforbrug og investeringsaktivitet markant. Rejsebranchen, turisme, hoteller og restauranter vil opleve en markant krise og der skal en meget stærk indhentning til over det kommende kvartal for at undgå en recession i årets første halvdel,« skriver Helge J. Pedersen.

På globalt plan har flere regeringer og centralbanker iværksat tiltag, som skal afbøde de økonomiske konsekvenser af coronavirussen. Tiltagene vil dog først virke med en vis forsinkelse, lyder det fra cheføkonomen, der påpeger, at der stadig er håb om en stærk økonomisk udvikling i anden halvdel af året.

»Men 2020 vil med sikkerhed blive det med afstand svageste år for verdensøkonomien siden finanskrisen,« skriver Helge J. Pedersen.

Nordea venter, at væksten i den danske økonomi vil blive reduceret til mellem 0,5 og 1 pct. mod tidligere 1,5 pct.