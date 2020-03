Trump gik på tv og sendte aktierne i dybet: »Det var den dyreste tale i historien«

Torsdag blev en dag til historiebøgerne på børsen i New York. Fredag fortsætter uroen på de finansielle markeder.

Han skulle have beroliget befolkningen med løfter om en stor pose penge til at holde hånden under den coronaramte amerikanske økonomi.

I stedet skuffede USA's præsident Donald Trump investorerne i en sådan grad, at de torsdag sendte de amerikanske aktiemarkeder ud i deres største fald siden 1987.

I et nærmest febrilsk panikudsalg drattede S&P 500-indekset med 9,5 pct., mens Dow Jones og Nasdag smed hhv. 10 pct. og 9,4 pct.

Alt sammen på grund af den redningskrans, som Donald Trump undlod at kaste, da han onsdag aften tonede frem på samtlige amerikanske tv-kanaler i en direkte tale til nationen.

»Det var den dyreste tale i historien. Investorerne stemmer med deres fødder, og jeg kan ikke bebrejde dem,« siger Luca Paolini, chefstrateg hos Pictet Asset Management, til Financial Times.

Fredag fortsætter aktiemarkederne deres frie fald. Det toneangivende japanske Nikkei 225-indeks er nede med 8 pct., og børsen i Seoul måtte kortvarigt standse handlen efter et fald på 13,5 pct.

»Det føles som panik. Investorer sælger endda ud af aktier, der i store træk ikke burde blive påvirket af coronavirussen, og ignorerer al grundlæggende viden,« siger Takuya Hozumi, strateg ved finansfirmaet Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, til nyhedsbureauet Reuters.

I sin tv-tale til nationen onsdag præsenterede Trump de tiltag, som USA's regering vil iværksættere for at bekæmpe coronavirussen. Men Trumps tale indeholdt ikke den store økonomiske hjælpepakke, som markedet havde håbet på.

Godt nok diskede han op med mulige skattelettelser på omkring 200 mia. dollars. Men de skal først godkendes af Kongressen - og det er der ikke umiddelbart flertal for.

I stedet fokuserede Trump på et måned langt indrejseforbud fra 26 lande i Europa til USA. Det fik frygten til at blusse op på de finansielle markeder.

»Coronavirus er skræmmende, og folk ved ikke, hvad de skal forvente. Det er som en tsunami, der er på vej. Vi ved, at den rammer, men vi ved ikke, hvad resultatet bliver,« siger Kathy Entwistle, direktør i storbanken UBS’ formueforvaltning, til CNBC.

De massive aktiefald i USA fuldendte en helt igennem skrækkelig torsdag for verdens aktiemarkeder.

Først var det Asien, hvis børser blev malet i rødt. Herefter fulgte de europæiske børsmarkeder, der endte med de største endagsfald i historien.

Det ledende danske C25-indeks smed 8 pct. af sin værdi. Endnu værre gik det i Tyskland og Frankrig, hvor de to ledende indeks begge faldt med over 12 pct.

Aktienedturen i USA betyder, at alle landets tre hovedindeks, S&P 500, Dow Jones og Nasdaq, nu er faldet med over 25 pct. siden toppen i midten af februar.

Det kaldes et bjørnemarked.

Børsfaldet torsdag i USA var det største siden den 19. oktober 1987, da Wall Street med et kollaps på 22 pct. blev ramt af et af de værste krak i historien.

'Black Monday', som dagen blev døbt, kostede mange investorer og almindelige amerikanere hele deres formuer. Også i går forsvandt milliarder af dollars op i den blå luft.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, meddelte ellers, at den vil gøre sit for at hjælpe. I de kommende uger vil Federal Reserve pumpe op mod 2.500 mia. dollars i likviditet ind i det finansielle marked i USA.

Det skal sikre, at kreditmarkedet ikke fryser til og skaber en ny finanskrise. Men det var altså ikke nok til at berolige investorerne.

»Centralbankerne kan ikke redde økonomien,« siger Kjetil Olsen, cheføkonom i Nordea Markets, til E24.

Den Europæiske Centralbank lancerede også en række tiltag, bl.a. større pengepolitiske lempelser og udvidede lånefaciliteter til bankerne.