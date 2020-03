Nogle strateger mener, at brandudsalget på aktiemarkederne er ved at nå deres højdepunkt. Andre, at det kan fortsætte. Her er deres tanker.

I takt med at panikudsalget smadrer værdier på aktiemarkeder verden over, er nogle strateger begyndt at se intensiteten som et tegn på en snarlig vending.

Andre advarer om, at det endnu er umuligt at sige, hvor langt aktierne skal ned herfra.

Det ved vi ikke, før vi kender omfanget af skaden fra coronavirus på økonomierne, vurderer Jacob Pedersen, aktieanalysechef hos Sydbank

»Bunden er svær at finde, før vi ved, om vi snart vender tilbage til den normale hverdag, eller om vi har en situation, hvor verdensøkonomien skal ud i en kæmpe krise, før vi bevæger os op igen,« siger han.

Forhistorien

Usikkerheden afholdt dog ikke den amerikanske storbank Morgan Stanley fra midt i mandag morgens brandudsalg på Wall Street, at sige det nok snart er på tide at købe op igen.

Amerikanske S&P 500 faldt hele 12 pct. som dagen skred frem - den største kurslussing i 30 år - og har tabt 30 pct. den seneste måned.

Det brede europæiske Stoxx 600-indeks faldt med omtrent 5 pct. og er nu faldet sammenlagt næsten 35 pct. siden indekset lukkede i rekord den 19. februar.

Dermed er det på mindre end fire uger røget tilbage til det laveste niveau siden 2012.

Faldende er for voldsomme i forhold til de fremtidige indtjeningsmuligheder, som banken ser dem, vurderede Morgan Stanleys strateger anført af Matthew Hornbach.

Aktierne kan måske godt falde yderligere, men så kommer de hurtigt tilbage igen, skrev de ifølge Bloomberg i et notat mandag.

»Vi er inde i den sidste del af udsalget. Det betyder, at markedet er tættere på at komme sig nu, end vi har været de seneste tre uger,« skrev de.

Danske OMX C-25 tabte kun 1,6 pct. mandag, og har tabt omtrent 24 pct. siden toppen den 19 feb.

Det taler i følge Jacob Pedersen for, at de nok skal endnu længere ned. I forvejen handler de stadig i den dyre ende, mener han.

Datastreams indeks for 49 af de største danske aktier ved start på mandagens handel lå til en såkaldt forward price earning (PE) på omkring 18,4.

En PE på 18,4 betyder, at markedet er villig til at betale 18,4 kr. for hver en krone, virksomheden siger, den vil tjene det næste år.

Selvom det danske PE er faldet fra 22,4 forleden, er det ifølge Jacob Pedersen stadig omkring 18 pct. højere end det historiske gennemsnit på 15,6.

I dag er de danske aktier stadig 7 pct. dyrere end de amerikanske og hele 20 pct. dyrere end i Europa som helhed, målt på hvad investorerne er villige til at betale i PE.

Da det gik værst for sig under finanskrisen i december 2008, handlede de til en PE på 9,2.

»Det er umuligt at sige noget om, hvor P og E ender denne gang. Vi tror dog, at aktierne godt kan falde endnu mere,« siger Jacob Pedersen.

PE-værdi

Amerikanske Goldman Sachs er enig med Sydbank og skrev i følge Bloomberg tirsdag norgen at bunden i S&P 500 er 16 pct. væk herfra - og dermed nok også for de danske aktier.

Are equities cheap #1: US equities aren't particularly cheap now, and may have to fall another 20% to be a bargain. pic.twitter.com/O1tqgOq6t8— Teis Knuthsen (@TeisKnuthsen) March 16, 2020

Teis Knuthsen, investeringsdirektør for Kirk Kapital mener de amerikanske aktier skal ned med yderligere 20 pct. »før de er et godt køb,« tweetede han mandag eftermiddag.

Tyske aktier derimod var ved at være der, mente han.

Amerikanske Citigroup har prøvet at beregne hvor PE skal lande, givet faldet i indtjeningerne og investorernes villighed til at betale.

Under finanskrisen faldt indtjeningen i selskaberne i S&P 500 med 30 pct., mens de faldt mellem 15 pct. og 20 pct. da dot.com-boblen brast i starten af dette årtusinde.

Under de mildere tilbageslag i 1998 og 2016 faldt de omtrent 4 pct.

Denne gang vil indtjeningen ifølge banken falde med omkring 10 pct. hos aktierne i det globale indeks MSCI World og 7 pct. i S&P 500, mener banken.

Før mandagens brandudsalg handlede de amerikanske aktier til en PE på cirka 16 – ned fra toppen på 18,7 i slutningen af 2019.

Banken mener PE nok skal ned i omtrent 14 denne gang.

Kobler man det med forventingerne til faldet i indtjeningerne og faldet vi allerede har set i kurserne, så er aktierne ikke langt fra en fair pris nu, mener banken.

Også Nordeas Sebastien Galy, bankens strateg i Luxembourg, mener vi er ved at være der.

»Vi tror, at vi har været igennem nålens øje. Det er først, når det amerikanske aktiemarked viser, det har givet op, at man kan være sikker på at likviditetspræmien er priset ind,« skrev han tirsdag morgen.

Udfordringen

Ifølge formueforvalteren Maj Invest ligger sandheden måske et sted midt imellem Sydbank, Goldman Sachs, Nordea, Citigroup og Morgan Stanley.

En PE på mellem 10 og 20 betyder ifølge forvalterens direktør, Jeppe Christiansen, at en coronakrise, som fjerner et års indtjening, kun ødelægger 5 til 10 pct. af virksomhedernes fundamentale værdi.

Kommer den globale økonomi hurtigt tilbage på sporet, så vil det også gå ganske hurtigt den anden vej i markederne - ikke mindst fordi man vil ride på bølgen af de enorme lempelser i penge- og finanspolitikken og faldet i olieprisen, mener Citigroup.

Selv hvis man ligesom den spanske syge i 1918 får op til tre bølger af smitte, og økonomien først vender tilbage til normalen i 2022, så skal aktierne i princippet kun ned med mellem 10 pct. og højst 20 pct., skriver Jeppe Christiansen mandag eftermiddag.

En anden måde at sjusse sig frem til en bund er ved at se på udviklingen i markedet under tidligere kriser.

Ifølge Maj Invest udløser normale recessioner et kursfald på omkring 25 pct. – lidt mere end tabet i f.eks. C25-indekset - mens finanskriser kan koste omkring 50 pct.

Denne krise ligner ifølge Jeppe Christiansen mest af alt oliekrisen i 1973 og krisen efter angrebet på USA i september 2001. Dengang var aktiekursfaldene på mellem 30 og 40 pct.

»Et godt bud er derfor, at aktiemarkedet kan risikere at falde yderligere. Men husk, den fundamentale værdi i virksomhederne er fortsat stor,« skriver Jeppe Christiansen.