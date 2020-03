Voldsomme kursfald: Wall Street er sendt til tælling

Aktiekurserne styrtdykkede i dag på børsen i New York. For fjerde gang på få dage var kursfaldene så voldsomme, at handlen i en periode blev indstillet.

Trods gigantiske økonomiske hjælpepakker fra den amerikanske regering fortsætter aktiekurserne med at falde på Wall Street.

Samtlige aktieindeks har dagen igennem været blodrøde, og efter nogle timers handel faldt kurserne så hurtigt, at det udløste en automatisk pause i handlen.

Det er fjerde gang på få dage, at det toneangivende S&P 500 indeks faldt så hurtigt (på et tidspunkt med mere end 7 pct.), at handlen blev sat på standby i et kvarter. Efter pausen fortsatte kurserne imidlertid stejlt nedad, inden de rettede sig en smule, lige inden markedet lukkede.

S&P 500 sluttede dagen med et fald på 5,2 pct., mens Dow Jones Indekset faldt 6,3 pct. til det laveste niveau siden februar 2017. Teknologiaktierne i Nasdaq-indekset faldt med 4 pct.

Siden 19. februar er værdien af selskaberne på børsen i New York faldet med omkring 30 pct. Ifølge Reuters har faldet samlet set reduceret markedsværdien af selskaberne i S&P500 med omkring 7.000 mia. kr.

De voldsomme kursfald er en reaktion på den hastige spredning af coronavirussen og myndighedernes forsøg på at bremse sygdomme. Land efter land har indført rejserestriktioner, lukket grænserne, tvangslukket detailhandlen og i nogle tilfælde ligefrem indført udgangsforbud. Konsekvensen er, at forsyningskæderne sander til, privatforbruget styrtdykker, og millioner kastes ud i arbejdsløshed.

Hverken gigantiske hjælpepakker eller en historisk store rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank har kunnet berolige investorerne i denne uge, hvor strømmen af negative nyheder fra virksomhederne har været massiv.

Kursen på hotelkæder og flyselskaber er styrtdykket de seneste dage. Kursen på den amerikanske flyproducent Boeing faldt 20 pct. i dag, og markedsværdien af selskabet, som er et flagskib i amerikansk industri, er i løbet af den seneste måned faldet med 70 pct. Kursen på både American Airlines og Delta Air Lines faldt i dag 25 pct.

Præsident Donald Trump har lovet flyselskaberne en hjælpepakke på 50 mia. dollars. Flyselskaberne havde håbet på decideret nødhjælp, men fik kun løfter om lån. Demokraternes leder i senatet Chuck Schumer bemærkede i dag, at flyselskaberne har brugt milliarder af dollars på aktietilbagekøb, i stedet for at gemme pengene til en rainy day til gavn for selskabernes kunder og medarbejdere.

Trump-administationen er også på vej med andre hjælpepakker på over 1.000 mia. dollars, der skal gå til særligt hårdt ramte brancher samt til regulære skattelettelser. Der er også planer om simpelthen at udskrive en chek på 1.000 dollars til hver amerikaner for at kickstarte økonomien.

Indekset for de energiselskaber, der handles på børsen i New York faldt hele 13,6 pct. i dag, hvilket skyldes, at denne sektor er ramt af både oliepriskrigen og et brat fald i energiforbruget som følge af den økonomiske krise, coronavirussen har udløst.

Også i Danmark faldt aktiekurserne onsdag. Det toneangivende C25 indeks faldt med 2,5 pct., og er nu faldet med i alt 27 pct. fra toppen for knap en måned siden.

Billedet var det samme på børserne kloden rundt - fra Japan og Australien til London, Paris, Frankfurt og Milano faldt kurserne i takt med, at kampen mod coronavirussen lammede økonomierne.