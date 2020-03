Coronakrisen er ren kaos for mange investeringsfonde – og investorerne kan langt fra ånde lettet op endnu

Mange investeringsfonde har haft suspenderet handlen i deres afdelinger den seneste uge. Tiden må vise, om der igen bliver behov for suspensioner i samme omfang, lyder det fra Finans Danmark.

Handlen i mange investeringsfonde har den seneste uge været suspenderet, og de usikre tider er på ingen måde forbi.

Danske Invest, der favner 92 investeringsfonde, havde fredag suspenderet handlen i 15 fonde, og mandag kan byde på nye suspensioner.

Hvad er indre værdi? Når man som investor køber eller sælger beviser i en investeringsfond, er det altafgørende, at prisen på de værdipapirer, som fonden investerer i, er aktuelle og retvisende.

Det er på baggrund af denne værdifastsættelse, at fondens formue beregnes pr. investeringsbevis - også kaldet den indre værdi.

Den indre værdi danner grundlag for handelskursen, men også emissions- og indløsningskurs på fondens beviser.

Børsnoterede danske fonde opdaterer normalt deres indre værdi tre gange i løbet af en handelsdag

»Der tages stilling til en eventuel ophævelse af suspensionen i morgen tidlig (mandag, red.) på baggrund af en vurdering af markedsforholdene,« lyder det søndag fra presseafdelingen i Danske Invest.

Den seneste uge har coronakrisen også tvunget f.eks. Jyske Invest til at suspendere handlen i flere investeringsfonde.

Ejer en fond f.eks. obligationer i krydstogtselskaber, er det noget nær umuligt at forudsige, om der overhovedet vil være købere til denne type obligationer i en tid, hvor krydstogtselskaberne risikerer at blive ramt hårdt af coronakrisen. Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet

Fredag åbnede Jyske Banks investeringsselskab dog op for, at der kunne handles »i alle investeringsforeningens afdelinger«, efter at det igen var blevet muligt at opgøre en indre værdi for samtlige fonde.

Netop den indre værdi, der afspejler værdien af de underliggende aktiver i fondene, er udfordret af coronakrisen.

»Ejer en fond f.eks. obligationer i krydstogtselskaber, er det noget nær umuligt at forudsige, om der overhovedet vil være købere til denne type obligationer i en tid, hvor krydstogtselskaberne risikerer at blive ramt hårdt af coronakrisen. Derfor vil nogle investorer også opleve, at de – når der igen åbnes op for handlen – står med aktiver, som nærmest er fuldstændig frosset til, fordi papirerne er svære at handle,« siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i brancheorganisationen Finans Danmark, hæfter sig ved, at antallet af suspensioner af investeringsfonde aftog, som sidste uge skred frem.

Omvendt er hun ikke klar til at afskrive, at investorerne kan blive ramt af nye suspensioner i den kommende uge.

»Efter en periode med ganske mange suspensioner i danske investeringsfonde faldt der lidt mere ro over tingene ved udgangen af sidste uge, men tiden må vise, om der igen bliver behov for suspensioner i samme omfang,« siger Birgitte Søgaard Holm.

At situationen er ganske ekstraordinær, forsøger Danske Banks investeringsselskab ikke at skjule.

»Danske Invest mødes faktisk hver morgen i disse coronatider for at vurdere situationen,« lyder meldingen.

Danske Invest åbnede sidste uge med at suspendere handlen i samtlige af sine investeringsfonde.