Mistænkelige milliarder flød gennem Swedbank i periode, hvor Birgitte Bonnesen var øverste chef.

Den danske finanskvinde Birgitte Bonnesen, der sidste år blev fyret som topchef i Swedbank, får nu frataget sit gyldne håndtryk. Det sker som en konsekvens af den hvidvaskskandale, som den svenske storbank er hvirvlet ind i.

Mandag har Swedbank offentliggjort resultaterne af den rapport, som banken selv satte i gang for at komme til bunds i sagen, som omhandler formodet hvidvask for milliarder.

Her får bankens tidligere ledelse - heriblandt Birgitte Bonnesen - store hug for sin ageren, og Swedbank fratager derfor danskeren den fratrædelsesgodtgørelse, som skulle begynde at blive udbetalt om seks dage.

Der bliver dog ikke rejst et erstatningskrav mod Birgitte Bonnesen, oplyser Swedbank.

Det har tidligere været fremme, at Birgitte Bonnesen i forbindelse med sin afsked ville få 15 mio. kr. i fratrædelsesgodtgørelse. Det er nu sløjfet.

En advokatrapport har i perioden 2014-2019 fundet mistænkelige overførsler med »høj risiko for hvidvaskning« gennem Swedbank for 36,7 mia. euro. Det svarer til 274 mia. kr.

Banken fik i sidste uge en bøde på fire milliarder svenske kroner, som banken valgte at acceptere. Bøden kom fra det svenske finanstilsyn på grund af for dårlig kontrol internt i banken.

Birgitte Bonnesen var topchef i banken fra 2016-2019. Efter sin fyring udtalte hun til den svenske avis Expressen, at hun ikke har gjort noget galt i forbindelse med hvidvasksagen.

»Jeg har været i banken i mere end 30 år, og jeg er stolt over alt, jeg har gjort i banken. Det er jeg absolut,« sagde Birgitte Bonnesen.

Men advokatfirmaet Clifford Chance, som har udarbejdet hvidvask-rapporten for Swedbank, giver Bonnesen kritik for ikke at tildele risikoen for hvidvask gennem banken »tilstrækkelige ressourcer, opmærksomhed eller prioritet.«

Samtidig får hun kritik for ikke at dele oplysninger med relevante kontrolfunktioner i banken eller ledelsen i det estiske datterselskab.