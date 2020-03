Ny aktienedtur: »Vores land står i flammer, og I vil bruge tiden på politiske spil«

Senatet i USA har igen vendt tommelfingeren nedad til en kæmpe hjælpepakke til amerikansk økonomi. Imens fortsætter coronavirussen sin hærgen.

De amerikanske aktiemarkeder tog mandag endnu et dyk nedad, efter at det for anden gang på to dage ikke lykkedes politikerne i Senatet at blive enige om en historisk stor hjælpepakke til USA's coronahærgede økonomi.

Det brede S&P 500-indeks mistede 3,0 pct. og har nu smidt over en tredjedel af sin værdi på lidt over en måned. Dow Jones-indekset faldt 3,1 pct., mens Nasdaq blev en smule forskånet med et minus på kun 0,3 pct.

Hverken søndag eller mandag kunne det amerikanske senat finde det nødvendige flertal på 60 stemmer mod 40 for en stimuluspakke på potentielt 2.000 mia. dollars.

Det politiske tovtrækkeri har - sammen med coronavirussens voldsomt hastige spredning - taget de amerikanske aktier som gidsler.

»Vores land står i flammer, og I vil bruge tiden på politiske spil,« lød det mandag i Senatet fra den republikanske senator John Thune.

Det er Demokraterne, som foreløbigt blokerer for hjælpepakken til den amerikanske økonomi. Samtidig er Nancy Pelosi, leder af Demokraternes flertal i Repræsentanternes Hus, på vej med sit forslag til en stimuluspakke.

Republikanernes forslag til en hjælpepakke skal bl.a. støtte almindelige borgere, små virksomheder og særligt ramte sektorer, herunder luftfarten.

Men imens et politisk tovtrækkeri udspiller sig i Senatet, fortsætter coronavirussen med at fæstne sit jerngreb om verdens største økonomi.

Flere delstater er lukket ned, og næsten en tredjedel af USA's befolkning har nu fået besked på at blive hjemme for at mindske smittespredningen.

Butikker og fabrikker over hele landet er lukket. Motorveje og undergrundsbaner står tomme. Det samme gør lufthavne.

I alt 34.000 amerikanere er nu konstateret smittet med coronavirus, og dertil skal lægges et formentlig stort mørketal. Mindst 428 er døde.

Goldman Sachs anslår, at coronavirussen får katastrofale konsekvenser for USA's økonomi. Storbanken anslår, at landets bruttonationalprodukt (BNP) i årets andet kvartal vil falde med 24 pct. - det værste økonomiske kvartal i USA nogensinde.

Over 2 mio. amerikanere anslås til allerede at have mistet deres job. I værste fald kan arbejdsløsheden i USA over de kommende måneder nå helt op på 30 pct., lyder advarslen fra en af USA's mest indflydelsesrige økononer, James Bullard, der er chef for den amerikanske centralbanks afdeling i St. Louis.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, har i et forsøg på at holde hånden under USA's økonomi både sænket renten og lanceret store såkaldte kvantitative lempelser. Mandag fulgte den op med planer om et i princippet »uendeligt« obligationskøb for at sikre likviditeten i markedet.

Det er bare ikke nok, når politikerne strides om afgørende økonomisk nødhjælp, lyder det.

»Fed har skyndt sig og gjort alt, hvad den kan for at øge sin rækkevidde. Men i sidste ende erkender markedet, at dette her kræver et finansielt svar,« siger Nela Richardson, strateg hos Edward Jones, til Bloomberg News.

For at en hjælpepakke kan blive til virkelighed, skal den stemmes gennem begge Kongressens kamre og underskrives af præsident Donald Trump.

Og det skal nok lykkes, mener den demokratiske senator Dick Durbin.

»Tag en dyb indånding. Vi skal nok få den vedtaget,« sagde han mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.