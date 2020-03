Kendt finansmand har købt læge fri til coronaforsøg: »Sagen er så vigtig, at vi alle må bidrage«

Den danske stjerneforvalter Michael Voss kaster nu penge efter coronaforskning.

Peter Simonsen, født 1991, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus og har været tilknyttet adskillige af Jyllands-Postens redaktioner, først som praktikant og senere som journalist på Finans, hvor han primært skrev om virksomheder og iværksætteri. Peter er tidligere elitesportsudøver i den ædle disciplin badminton, men nøjes i dag med lange løbeture i området omkring Egå, hvor han bor. Som indfødt nordjyde ved Peter, hvad det vil sige at holde begge ben på jorden, dog med undtagelse af når AaB vinder i fodbold. Da er humøret højt – og selvtilfredsheden ligeså.

En af Danmarks mest succesrige og anerkendte aktieforvaltere, Michael Voss, giver nu et større pengebeløb til et dansk coronaforsøg. Det skriver branchemediet MedWatch.

Michael Voss, der to gange er blevet kåret til verdens bedste kapitalforvalter, har givet Hvidovre Hospital en økonomisk håndsrækning. Den betyder, at læge Stig Ekkert kan koncentrere sig udelukkende om at udføre det forsøg, der skal vise, om malariamedicin virker mod coronavirus.

Og Michael Voss afviser ikke at donere endnu mere.

»Jeg håber, at andre vil følge trop. For sagen er så vigtig, at vi alle må bidrage,« siger Michael Voss til MedWatch.

Det hemmelige beløb, som Michael Voss har givet, betyder, at læge Stig Ekkert nu ikke behøver bruge tid i sin lægepraksis i Dragør, men kan koncentrere sig helt og holdent om det coronaforsøg, som Hvidovre Hospital netop har igangsat.

Her vil man finde ud af, om malariamidlet klorokin har en effekt mod coronavirus.

Som læge har læge Stig Ekkert længe plæderet for brug af klorokin til bekæmpelse af coronavirus, og han har udskrevet recepter til sine mest kritiske patienter, skriver MedWatch.

Michael Voss har siden 1992 stået i spidsen for Fundamental Fondsmæglerselskab, hvor han forvalter tusindvis af kunders penge.

Det har han gjort så godt, at han flere gange er blevet udråbt som den uofficielle Danmarksmester i aktier. Han er bredt anerkendt for sine evner til at skaffe investorer tårnhøje afkast - og det endda med en strategi, der på mange måder gør oprør med en række vedtagne sandheder om aktier.

F.eks. investerer Michael Voss kun i danske aktier, selvom det går imod teorien om at sprede sin risiko.

Michael Voss ejer Fundamental Fondsmæglerselskab gennem selskabet Fundamental ApS. Den samlede egenkapital i de to selskaber er på 300 mio. kr.