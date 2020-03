Verdens mest fotograferede børsmægler har fået coronavirus

Peter Tuchman, der er kendt som verdens mest fotograferede børsmægler, skriver i et opslag på de sociale medier, at han er smittet med coronavirus. Det sker kort tid efter, at New York Stock Exchange har lukket handelsgulvet for at undgå smittespredning.

Uanset om du læser Finans, Wall Street Journal eller Financial Times, har du med stor sandsynlighed set manden på billedet før. Hans navn er Peter Tuchman, og han har titlen som verdens mest fotograferede børsmægler.

Torsdag lagde den kendte børmægler et billede af en Corona-ølflaske op på sin Instagram- og Twitter-profil med en besked til sine følgere: Jeg har fået coronavirus.

»Hej folkens, jeg syntes blot, I skulle vide, at jeg er blevet testet positiv for coronavirus. Jeg kæmper hårdt og har aldrig følt mig så syg i mit liv,« skriver Peter Tuchman i opslaget.

»Jeg har et fantastisk hold af læger og ingen vejrtrækningsproblemer. Det er én ting. Alle de andre problemer er en dårlig ting. Jeg skal nok komme mig og jeg vil være at komme i kontakt med snart. Send gode tanker.«

Det er ikke første gang, at en børsmægler på New York Stock Exchange bliver smittet med coronavirus. Tidligere på ugen blev to andre ansatte testet positive med den frygtede virus, skriver Reuters.

Det store handelsgulv på New York Stock Exchange, der er kendt for sine blåtklædte børsmæglere, blev mandag lukket ned og overgik til computerhandel, for at inddæmme spredningen af coronavirus.

Peter Tuchman har tidligere udtalt sig til Washington Post om sit udseende, og hvorfor han selv tror, at han er blevet et så populært - nærmest ikonisk – billede på New York Stock Exchange.

»Hvis du ser på billeder af mig, så har jeg det der Einstein-udseende. Jeg har et vildt udseende. Mit ansigt beskriver følelser, spænding eller vanvid. Og det er 100 pct. ægte,« siger Peter Tuchman i interviewet.

Peter Tuchman arbejder for børsmægleren Quattro Securities, hvor han eksekverer handler på vegne af diverse kunder. Nogle dage handler han op til flere hundredmillioner aktier, har han fortalt.

Manden, som har optrådt på et utal af aktiehistorier i medier verden over, ejer – overraskende nok – ikke en eneste aktie selv.

»Jeg har aldrig ejet en aktie i hele mit liv. Hvis jeg begyndte at bekymre sig om min egen fortjeneste eller tab, ville jeg koncentrere mig mindre om mine kunder. Jeg har også to børn på college, så jeg har ikke penge til at købe aktier,« har han udtalt til Washington Post.