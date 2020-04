Han ville have Trump til at lukke USA - nu forstår man hvorfor

Med et risikabelt væddemål og en stærkt omtalt tv-optræden forvandlede Bill Ackman på få uger 27 mio. dollars til 2,6 mia. dollars. Nu får han heftig kritik.

Den verdensberømte hedgefond-chef og mangemilliardær Bill Ackman havde næsten tårer i øjnene og en grådkvalt stemme.

»Helvede kommer,« sagde han, da han i et interview med CNBC tonede frem foran millioner af amerikanske tv-seere og fortalte, hvordan USA undervurderede coronakrisen, og at virussen ville dræbe millioner af mennesker og ødelægge den globale økonomi.

»Vi er nødt til at lukke landet ned i 30 dage. Det er den eneste løsning,« sagde Bill Ackman til CNBC.

Hvad de færreste på det tidspunkt vidste, var, at Bill Ackman kort før sin følelsesladede tv-optræden havde placeret et væddemål på, at aktiemarkederne skulle dykke.

Og mens Bill Ackman på tv sendte en skræk gennem amerikanerne, skete netop det, han havde håbet på. Aktierne faldt kraftigt. Dow Jones-indekset blev ramt af et brandudsalg så stort, at handlen kortvarigt måtte stoppes.

Få dage senere kunne Bill Ackman gøre væddemålet op. Han havde forvandlet 27 mio. dollars til 2,6 mia. dollars.

Hvorfor vil en respekteret og velhavende mand som Bill Ackman fremføre så latterligt et show og forårsage så stor skade på et aktiemarked, der allerede var i panik? Stephanie Ruhle, erhvervskorrespondent på MSNBC.

Siden er Bill Ackman blevet udsat for heftig kritik, fordi mange mener, at hans tv-optræden udelukkende havde til hensigt at sikre ham en heftig gevinst.

Stephanie Ruhle, erhvervskorrespondent på tv-kanalen MSNBC, kalder Bill Ackmans optræden »vildt uansvarlig.«

»Hvorfor vil en respekteret og velhavende mand som Bill Ackman fremføre så latterligt et show og forårsage så stor skade på et aktiemarked, der allerede var i panik?« siger hun til The Guardian.

Bill Ackman er blandt verdens mest berømte hedgefond-chefer og står i spidsen for Pershing Square. I et brev til sine aktionærer afviser han kritikken af det stærkt omtalte tv-interview.

Han skriver, at hans deltagelse i tv-programmet »ikke havde til hensigt at drive markedet nedad.« Den forklaring har mange tvivlere.

Men hvad gjorde Bill Ackman så helt præcist, da hans hedgefond på kort tid tjente knap 18 mia. kr.? Helt konkret valgte Ackman i slutningen af februar at købe beskyttelse på sin portefølje af virksomhedsobligationer.

Værdien af den beskyttelse steg efterfølgende kraftigt, fordi coronapandemiens hærgen fik frygten for disse virksomheders fremtid til at stige.

Det betød, at Bill Ackman kunne sælge sin beskyttelse - og score en kæmpemæssig gevinst. En del af pengene har han brugt til at købe aktier i nogle af de selskaber, der er faldet markant i kurs.

Bill Ackman og hans aktionærer indkasserede milliardgevinsten, alt imens coronavirussen gjorde millioner af amerikanere arbejdsløse - og kappede store værdier af pensionsopsparinger over hele verden.

Allerede inden væddemålet var Bill Ackman en velhavende mand med en anslået formue på 9 mia. kr.

Bill Ackman er i øvrigt ikke den eneste spekulant, som har draget fordel af de store fald på Wall Street. Det har mange andre spekulanter også gjort gennem enten shortsalg eller ved at eje ETF’ere, der har satset mod markedet.

Shortsælgere tjener typisk penge ved at låne en aktie og sælge den med håb om at kunne købe den senere til en lavere pris. Forskellen mellem den oprindelige salgspris og tilbagekøbsprisen er fortjenesten.