Eksperter om kommende bankregnskaber: De er ubrugelige

Et blodrødt bankregnskab for første kvartal i år behøver ikke at betyde problemer. Investorerne skal derfor holde tungen lige i munden, lyder det fra eksperter.

Du skal ikke løbe skrigende væk fra en bankaktie, hvis regnskabet for første kvartal viser blodrøde tal. Omvendt skal du heller ikke forelske dig i den, hvis det viser det modsatte.

Regnskaberne, som for alvor begynder at tikke ind på Københavns Fondsbørs i slutningen af april, er nemlig stort set lige så ubrugelige, som et kassettebånd er i de fleste hjem i dag.

Sådan lyder vurderingen fra en af landets førende bankanalytikere.

»De tal, som offentligheden bliver præsenteret for i bankernes regnskaber for første kvartal i år, er de tal, som ledelsen ønsker at vise omverdenen. De kan vise nedskrivninger for et milliardbeløb, nedskrivninger for nul kroner, eller ligefrem tilbageførsler fra tabskontoen,« siger Per Grønborg, aktieanalytiker i den svenske storbank SEB.

Han peger specifikt på den seneste nedskrivning i Jyske Bank på 1 mia. kr.. Banken styrer dermed stensikkert mod et underskud i første kvartal.

»99 pct. af den hensættelse er grebet ud af den blå luft. Det er en CEO-nedskrivning og ikke en CFO-nedskrivning,« siger Per Grønborg med henvisning til, at der ligger et ledelsesskøn bag hensættelsen, og ikke specifikke beregninger fra finansdirektøren.

Bankerne aner nemlig ikke, hvor stor skade coronakrisen påfører dem og deres kunder. De famler derfor stort set i blinde. Og mens Jyske Bank altså har valgt at bruge usikkerheden til at polstre sig markant, har de andre storbanker endnu ikke meldt noget ud, men det skal man ikke lægge for meget i.

»Jyske Bank er den nye markedsleder i Danmark. Min vurdering er, at andre bankdirektioner vil følge trop og foretage nedskrivninger i nogenlunde samme størrelsesorden relativt set for at skabe ro. Lur mig, om eksempelvis Sydbank ikke hensætter omkring 400 mio. kr. Karen Frøsig (adm. direktør i Sydbank, red.) kan jo bare føre dem tilbage i efteråret, hvis tabene ikke kommer,« siger Per Grønborg.

Manden bag den største rapport om finanskrisen i Danmark vurderer også, at bankerne navigerer i et ekstremt tåget landskab.

»Jeg er enig i, at usikkerheden er virkelig stor, når det gælder både den generelle økonomiske fremtid og bankernes. Det fremgår jo også meget tydeligt af, at Nationalbanken opererer med scenarier, der spænder mellem et 3 pct. fald i BNP til et 10 pct. fald,« siger Jesper Rangvid, professor ved Copenhagen Business School.

En universitetsekspert mener heller ikke, at man skal lægge for meget i bankers nedskrivninger i første kvartal.

»Jeg vil kalde det for forsigtighedsnedskrivninger, som ledelserne regner med at kunne tilbageføre en del af over tid. Især hvis samfundsøkonomien kommer tilbage på sporet inden for en kortere tidshorisont,« siger Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet.