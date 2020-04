Tryg vil udlåne sine ansatte til sygehusene

Coronaudbruddet kræver flere hænder i sygehusvæsenet, og det har fået landets største forsikringsselskab Tryg til at stille sine sundhedsfaglige medarbejdere til rådighed.

Læger, sygeplejersker og fysioterapeuter ansat i forsikringsselskabet får mulighed for at hjælpe sundhedsvæsenet under det aktuelle coronaudbrud med fuld løn.

Trygs topchef Morten Hübbe opfordrer sine sundhedsfaglige medarbejdere til at tilmelde sig regionernes corona-jobbanker.

»Vi befinder os i en helt særlig verdensomspændende sundhedskrise, som har store omkostninger for vores samfund, både menneskelige og økonomiske. Det kræver et samfundssind ud over det normale - også i den finansielle sektor. Her vil vi gerne gå forrest,« siger Morten Hübbe i et skriftligt svar til Finans.

Medarbejderne, som Tryg vil stille til rådighed, kan komme fra alle afdelinger i Tryg. Men det vil formentlig primært være medarbejdere, som eksempelvis er tilknyttet sundhedsforsikringen, Trygs lægekorps eller forsikringsselskabets såkaldte Tryg Tilbage-team, som håndterer arbejdsskader.

Vi har valgt at tage chancen og læne os ud uden at kende alle konsekvenserne på forhånd. Morten Hübbe, adm. direktør i Tryg

De første tre medarbejdere er i gang med at tilmelde sig jobbankerne, som har til formål at skaffe arbejdskraft til hospitaler og sociale tilbud.

»Vi har netop fortalt medarbejderne om muligheden. De skal nok lige have tid til at tænke sig om. Men vi kan mærke interessen,« lyder det fra Morten Hübbe.

Tryg vil betale løndifferencen på den løn, der eventuelt udbetales fra regionerne, så ingen medarbejdere skal gå ned i løn.

Tryg har intet overblik over, hvor mange medarbejdere der potentielt kan tilmelde sig jobbankerne. Til spørgsmålet om, hvor mange medarbejdere Tryg kan undvære, svarer direktøren:

»Det har vi ikke gjort op. Vi har ikke stået i denne situation før. Vi har valgt at tage chancen og læne os ud uden at kende alle konsekvenserne på forhånd. Og så må vi håndtere problemerne, hvis de opstår. Men vi er villige til at gå langt for, at det kan lykkes.«

Han siger, at det selvfølgelig skal gå op med bemandingen i de enkelte afdelinger, men han er sikker på, at der nok skal findes en løsning.

Hvor meget udlånet af arbejdskraften potentielt kan koste Tryg i kroner og ører, har selskabet ikke lavet beregninger på, da det ifølge Morten Hübbe ikke har været i fokus:

»Vores overvejelser er gået på, hvordan vi som virksomhed kan hjælpe bedst muligt i den ekstraordinære krise, samfundet befinder sig i.«