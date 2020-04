Sydbank rundbarberet af corona: »Havde aldrig troet, at jeg skulle være stolt af et kvartalsresultat på 70 mio.«

I 2019 landede resultatet før skat i første kvartal i Sydbank på 260 mio. kr. Nu er det endt på 70 mio. kr.

Coronavirussen har gjort ondt på Sydbank. Et voldsomt fald i handelsindtjeningen, nedskrivninger på udlån for første gang i tre år samt et negativt beholdningsresultat har rundbarberet bankens bundlinje.

Resultatet før skat landede i årets første tre måneder på 70 mio. kr. Til sammenligning endte det i samme periode i 2019 på 260 mio. kr.

Det viser de finansielle resultater for første kvartal, som Sydbank har sendt på gaden tidligere end oprindeligt planlagt. Offentliggørelsen kommer før tid som følge af, at banken tidligere valgte at skrotte sine forventningerne til året pga. coronavirussen.

»Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle være stolt af et kvartalsresultat på 70 mio. kr., men det er jeg. Resultatet for første kvartal er på mange måder et ualmindeligt resultat i en ualmindelig tid, hvor en lumsk og farlig virus har givet os en lumsk og uforudsigelig økonomi, med store forskydninger i det finansielle miljø,« udtaler Karen Frøsig, adm. direktør i Sydbank, i en pressemeddelelse.

Regnskabet viser, at bankens basisindtjening - som bl.a. dækker over nettorenteindtægter - steg fra 900 mio. kr. i de første tre måneder af 2019 til 960 mio. kr. i første kvartal i år. Men denne fremgang har langt fra kunnet opveje nedgangen på de andre poster.

»Ikke meget er som det plejer, når vi arbejder hjemmefra, holder filialerne låst for første gang i Sydbanks 50-årige historie og holder afstand til hinanden i en periode, hvor vi oplever, at kunderne har stort behov for at være i kontakt med os,« lyder det fra Karen Frøsig.

Handelsindtjeningen faldt fra 96 mio. kr. til 7 mio. kr., beholdningsresultatet endte på minus 78 mio. kr. og nedskrivningerne på udlån endte på 84 mio. kr. kr. i kvartalet.

»Der er meget stor usikkerhed i markedet, og vi ser især at kreditspændet på både realkredit- og virksomhedsobligationer er blevet udvidet meget. Den usikkerhed det er et udtryk for koster desværre 78 mio. kr. i første kvartal,« udtaler Karen Frøsig.

Hele regnskabet for første kvartal bliver offentliggjort den 29. april, oplyser Sydbank.