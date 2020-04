Selv om bankerne er langt bedre polstrede end op til finanskrisen, kan de ifølge de økonomiske vismænd få problemer, hvis en ny bølge af coronasmitte lukker samfundet igen.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Danske storbanker kan ende i en kapitalknibe, hvis coronakrisen sender dansk økonomi ud i en hård krise.

Sådan lyder advarslen fra både Nationalbanken og en professor, mens de økonomiske vismænd advarer om, at situationen kan blive så alvorlig, at den kræver bankpakker at håndtere.

»Hvis vi får en anden smittebølge, så bliver krisen mere længerevarende og vil række ind i 2021. Det vil formelt set være hårdere end det krise-scenarie, som Nationalbanken har regnet på kan have implikationer for bankvæsenet. Derfor har vi i vores pessimistiske scenario for statens finanser taget forbehold for, at nye bankpakker kan blive nødvendige,« siger overvismand Carl-Johan Dalgaard.

Sifi-banker De største banker karakteriseres som systemisk vigtige og bliver kaldt sifi-banker.

Det betyder, at de er så store, at samfundet ikke kan leve med, at de går ned, fordi det vil få for store negative konsekvenser.

Derfor er der ekstra hårde kapitalkrav til dem.

I Danmark er følgende udpeget som sifi-banker: Danske Bank, Nykredit Realkredit, Jyske Bank, Nordea Kredit, Sydbank, DLR Kredit og Spar Nord.

Udmeldingen udspringer af en stresstest, som Nationalbanken i november foretog af de danske banker. Her konkluderede Nationalbanken, at et scenarie med en årelang hård recession kan bringe flere banker i karambolage med deres kapitalkrav.

Det gælder selv for enkelte af de banker, der er så store, at samfundet ikke kan holde til, at de går ned, og som derfor skal have en større kapitalpolstring for netop at modstå kriser.

I en prognose har Nationalbanken i begyndelsen af april vurderet, at coronakrisen kan sende dansk økonomi ud i et fald i bruttonationalproduktet på mellem 3-10 pct. Dermed er der ifølge Nationalbanken nu en reel risiko for, at økonomien rammes af en hårdere nedtur, end det mest negatative scenarie, som Nationalbanken opererer med, når den stresstester bankerne.

I så fald kan situationen blive værre end under finanskrisen, vurderer professor Jesper Rangvid fra Copenhagen Business School.

»Der er en risiko for, at selv systemisk vigtige banker kan få kapitalproblemer, hvis dette trækker ud, så vi kommer i en situation, der er væsentlig værre end finanskrisen,« siger Jesper Rangvid.

Efter finanskrisen er der ellers indført flere kapitalkrav til særligt de største banker for at sikre, at man ikke igen skulle ende i en situation, hvor staten skulle redde banker.

Hvis vi får en anden smittebølge, så bliver krisen mere længerevarende og vil række ind i 2021. Carl-Johan Dalgaard, overvismand

Og det har haft en effekt, understreger bankernes brancheorganisation Finans Danmark, som ikke forestiller sig, at nye bankpakker vil blive nødvendige.

»De danske banker er robuste og godt rustede - og et helt andet sted end før og under finanskrisen,« siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Jesper Rangvid peger også på, at der er en verden til forskel fra før finanskrisen, når det kommer til, hvor godt bankerne er rustede til en krise.

»Hvis ikke der var det, så ville vi allerede nu stå i et grumt scenarie for bankerne,« siger han.