Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Den danske betalingsformidlingsvirksomhed Nets risikerer at ende med store regninger efter coronakrisen.

Det skyldes, at forbrugere, der har købt og forudbetalt f.eks. flybilletter, i tilfælde af en konkurs kan kræve pengene tilbage fra Nets og andre kortindløsere, som har formidlet kreditkortbetalingen.

Vi forventer, at covid-19 vil få en negativ påvirkning på vores finansielle performance i 2020. Det er dog for tidligt at anslå i hvilket omfang. Klaus Pedersen, finansdirektør i Nets

Forudbetalinger forekommer særligt ofte i nogle af de brancher, der er hårdest ramt af coronakrisen, eksempelvis rejse- og hotelbranchen. Nets forventer da også et tab som konsekvens af coronakrisen.

»Vi forventer, at covid-19 vil få en negativ påvirkning på vores finansielle performance i 2020. Det er dog for tidligt at anslå i hvilket omfang,« lyder det fra finansdirektør Klaus Pedersen, Nets, i en skriftlig kommentar.

Derfor hænger Nets på regningen Forbrugernes rettigheder er årsagen til, at regningen for en kundes kreditkortkøb af en vare kan ende hos Nets. Har kunden for eksempel købt og forudbetalt en rejse hos et tysk rejseselskab med et Visakort med Nets som såkaldt kortindløser, kan kunden kræve sine penge tilbagebetalt af Nets, hvis det tyske rejseselskab går konkurs, og rejsen ikke kan gennemføres. En kortindløser er et selskab, som binder den finansielle aftale for sælger sammen med kortudstederne. Det er altså kortindløseren, der sikrer, at en forretning eller webshop kan tage imod betalingskort. Efterfølgende kan Nets som kortindløser stille et - ofte forgæves - krav til konkursboet efter det tyske rejseselskab.

Betalingsformidleren har allerede fået en reminder om, hvor store denne type af regninger kan være. Da verdens ældste rejseselskab, britiske Thomas Cook Group, sidste år i september gik konkurs og efterlod over 150.000 rejsegæster strandede langt fra deres hjem, endte den danske betalingsformidler således med en milliardregning.

Nets oplyser nu til Finans, at selskabet forventer et samlet tab på 130 mio. euro., svarende til 975 mio. kr. som følge af konkursen. Til sammenligning var det justerede resultat efter skat i Nets Danmark i 2019 på 123 mio. euro.

Nets Hellman & Friedman betalte i 2018 33 mia. kr. for Nets, der bl.a. står bag Dankortet og har en dominerende position i Norden. I den forbindelse blev Nets afnoteret fra fondsbørsen. Siden blev Nets fusioneret med Concardis, hvis 1.000 ansatte har givet et brohoved ind i Tyskland, Østrig, Schweiz og det sydøstlige Europa. Concardis var ejet af de tidligere Nets-ejere Bain og Advent, der nu ejer ca. halvdelen af Nets, mens Hellman & Friedman samt Nets-ledelsen ejer resten.

»Tabet på Thomas Cook er i sig selv mange penge for Nets, men det virkelig alvorlige spørgsmål er, hvor mange andre regninger, der kan ende hos Nets. Jeg tror, at værdien af forudbetalte rejser globalt - og i de lande, som Nets opererer i - er af en størrelse, som ingen kan forestille sig,« siger John Strand, som er selvstændig it- og teleanalytiker hos Strand Consult.

Alene i 2019 brugte danskerne ca. 31 mia. kr. på at købe rejser over nettet, viser tal fra brancheforeningen FDIH.

Thomas Cook-tabet kommer fra det Nets-ejede, tyske selskab Concardis, som Ballerup-koncernen købte i 2018. Købet blev dengang kaldt for et »ideelt springbræt til resten af Europa« af adm. direktør i Nets Bo Nilsson.

Ifølge Finans’ oplysninger har Nets’ topledelse siden Thomas Cook-konkursen arbejdet målrettet på at nedbringe lignende risikable kontrakter. Et arbejde, som ifølge kilder tæt på selskabet er taget til i omfang, siden coronakrisen ramte.

Nets oplyser, at man løbende sikrer, at der er »det finansielle beredskab til at kunne honorere eventuelle krav fra forbrugerne og dermed beskytte dem mod et tab.« Selskabet vil dog ikke oplyse, hvor stort det finansielle beredskab vurderes at skulle være, ligesom ledelsen har afvist at stille op til interview og svare på yderligere spørgsmål.