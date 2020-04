Danske Bank strammer kravene til boligkøbere midt i coronakrisen

Landets ejendomsmæglere er langt fra tilfredse med, at landets største bank strammer skruen på et boligmarked, som i forvejen har det svært.

Danske Bank strammer skruen overfor boligkøbere, som fremover skal stille med mindst 10 pct. af købesummen for at få lov til at låne penge til et boligkøb.

Det er en fordobling af det nuværende krav om en egenfinansiering på 5 pct.

»Vi gør det for at beskytte de mest sårbare kunder, og det er typisk førstegangskøbere. Det skal ses i lyset af den enorme usikkerhed, der er ikke bare på boligmarkedet, men for økonomien generelt,« siger Carsten Nøddebo, adm. direktør i Realkredit Danmark, som er Danske Banks realkreditselskab.

Tiltaget vækker kritik hos landets ejendomsmæglere, som mener, at det vil have negative konsekvenser for boligmarkedet.

»Der er i den nuværende situation brug for lempelser og ikke stramninger på boligmarkedet, som er utrolig vigtigt for hele den danske økonomi. Det er vigtigt, at man slår koldt vand i blodet og ikke overreagerer på en måde, som vil smitte negativt af på hele samfundet,« siger Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening.

Han vil ikke udtale sig om, hvorvidt Danske Banks tiltag er mangel på samfundssind.

»Men jeg synes, at alle skal trække vejret dybt og vente og se nogle måneder endnu, hvordan boligmarkedet udvikler sig som følge af coronakrisen, inden man træffer den slags beslutninger. Det kloge samfund er nødt til at tænke i at fastholde efterspørgslen på boligmarkedet. Der trækker det her forslag i den anden retning,« siger Ole Hækkerup.

Ejendomsmæglerkæden Realmæglerne er også stærkt kritisk overfor tiltaget fra landets største bank og næststørste realkreditselskab.

»Samfundssind vil være, at sørge for at imødekomme de mange boligejere i det nuværende marked, som har mere vanskeligt end tidligere ved at tilvejebringe den kontante købesum der skal til for at købe en bolig. Forslaget, som Danske Bank lægger frem, er skadeligt for boligmarkedet,« siger Preben Merrild Angelo, adm. direktør i Realmæglerne.

Finans arbejder på at få en kommentar fra landets største realkreditselskab Nykredit, men konkurrenten Jyske Realkredit, som er en del af Jyske Bank, forstår ikke tiltaget fra Danske Bank.

»Det er nærmest som at kaste benzin på et bål, som vi alle kæmper for ikke skal udvikle sig. Vi gør ikke noget tilsvarende, men forholder os i stedet til vores kunder individuelt,« siger Carsten Tirsbæk Madsen, adm. direktør i Jyske Realkredit.

Der er ifølge Realkredit Danmark tale om en midlertidig stramning som følge af coronakrisen, men realkreditselskabet kan ikke oplyse, hvor længe den skal være gældende.