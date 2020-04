Brasilianske Embraer beskylder Boeing for at forlade forhandlingerne på et falsk grundlag.

Flyproducenterne Boeing og Embraer er røget i totterne på hinanden.

I mere end to år har flygiganterne forhandlet om et opkøb, men lørdag offentliggjorde Boeing, at man ikke ønskede at fortsætte forhandlingerne.

Embraer har sidenhen beskyldt Boeing for at komme med falske anklager og lyve om den egentlige årsag til, at handlen er brudt sammen.

Det skriver Financial Times.

»Vi mener, at Boeing har foretaget systematiske forsinkelser og gentagende gange brudt forhandlingsaftalerne (MTA red), da de ikke ønsker at gennemføre opkøbet set i lyset af selskabets økonomiske situation,« udtaler en repræsentant for Embraer ifølge Financial Times.

Amerikanske Boeing har i mere end to år forhandlet om at overtage størstedelen af brasilianske Embraer i en handel til en værdi af mere end 29 mia. kroner.

I en pressemeddelselse lørdag kaldte Marc Allen, der er leder i Boeing’s Embraer Partnership & Group Operations, sammenbruddet i forhandlingerne for »dybt skuffende«, men han mener samtidig, »at man er i sin fulde ret til at gøre en ende på forhandlingerne«.

»Boeing har i mere end to år arbejdet flittigt for at færdiggøre købet af Embraer. Over de seneste måneder har vi haft produktive - men i sidste ende - fejlslagne forhandlinger,« siger Marc Allen.

Embraer har videre sagt, at man er overbevist om, at man har overholdt forhandlingsaftalerne til punkt og prikke. Samtidig fortæller repræsentanter for virksomheden, at man vil gøre alt hvad man kan for at få Boeing til at udbedre de finansielle skader, der er sket i forbindelse med forhandlingernes kollaps.

Sammenbruddet i forhandlingerne er dårlige nyheder for begge parter. Med opkøbet havde Boeing planer om at udvide sin produktportefølje med fly, der skulle forstærke flyproducentsselskabet i kampen mod den europæiske rival Airbus.

Ifølge Financial Times kan Embraer også se frem mod en hård konkurrence med Airbus række af A220, der er en række mellemstore jetfly.