Den britiske storbank HSBC udskyder fyringen af flere tusinde medarbejdere, for at de ikke skal gå arbejdsløse under krisen.

Allerede før coronakrisen for alvor brød ud, annoncerede den britiske bank HSBC, at man planlagde at skære markant ned i medarbejderstaben fra 235.000 til 200.000 på verdensplan for at sænke bankens omkostninger.

Men nu ser det ud til, at flere medarbejdere kan beholde deres job, mens krisen står på. HSCB’s adm. direktør Noell Quinn oplyser, at »flertallet« af afskedigelserne er sat på hold under de ekstraordinære omstændigheder.

Det skriver BBC.

Planen var ellers, at afskedigelserne skulle ske over tre år og spare banken for sammenlagt 3,6 mia. britiske bund, hvilket svarer til ca. 30 mia. kr.

Men selvom udsættelsen sandsynligvis har en positiv klang i medarbejdernes ører, kan den føre problemer med sig for banken, fortæller Simon Fench, cheføkonom hos investeringsbanken Panmure Gordon.

»Selvom det er gode nyheder for medarbejderne, er det ikke nødvendigvis gode nyheder for bankens aktionærer og muligheden for at genvinde højere rentabilitet,« fortæller han til BBC.

Ligesom i Danmark har diskussionen i Storbritannien gået på, hvorvidt bankerne skal udvise et større samfundsansvar under krisen. Flere britiske bankdirektører har i den forbindelse valgt at opgive deres årlige bonus.

HSCB’s adm. direktør sagde tidligere på måneden, at han ville donere en fjerdedel af sin basisløn - svarende til omtrent 160.000 britiske bund - til velgørenhed. En række andre topchefer fulgte trop.

Tirsdag morgen offentliggjorde HSBC sit regnskab for første kvartal 2020. Det lå langt under analytikernes forventninger og viste de største nedskrivninger på bankens udlån i næsten ni år.

Bankens forventede tab på udlån steg i kvartalet til 3 mia. dollars hvilket er tæt på det dobbelte af det forventede, mens den justerede indtjening før skat landede på 3 mia. dollars mod forventede 4 mia. dollars.