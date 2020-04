Beløbet vokser: Danske Bank sagsøgt for op mod 8,4 mia. i hvidvasksag

Hvidvasksagens mulige økonomiske konsekvenser for Danske Bank vokser. Værdien af det potentielle erstatningsbeløb er nu op mod 8,4 mia. kr.

Danske Bank kan langt fra lægge hvidvasksagen i Estland bag sig. Faktisk vokser de civile erstatningskrav mod Danske Bank i takt med tiden.

Hvidvasksagen Danske Bank købte Sampo Bank i 2007 og fik dermed en filial i Estland.

Fra 2007 og indtil den blev lukket i 2015 strømmede for 1.500 mia. kr. mistænkelige transaktioner igennem filialen fra et særligt risikabelt kundesegment kaldet non resident-kunder (ikke-estiske kunder).

Mindst halvdelen af det beløb menes at være penge, der er blevet hvidvasket.

Myndigheder i Danmark, Estland, USA og Frankrig efterforsker sagen strafferetligt.

Sagen har kostet en stribe nøglepersoner i Danske Bank jobbet, herunder den tidligere adm. direktør Thomas F. Borgen.

Danske Bank har politianmeldt otte tidligere ansatte i Estland til politiet og indberettet 42 tidligere ansatte og agenter til den estiske hvidvaskmyndighed.

Danske Bank har besluttet at lukke ned for alle bankaktiviteter i Baltikum.

Da Danske Bank tidligere på året fremlagde årsregnskab for 2019, var det samlede krav fra utilfredse aktionærer på 7,6 mia. kr.

Nu har søgsmålene en værdi på mellem 7,9 og 8,4 mia. kr. Det fremgår af det kvartalsregnskab, som Danske Bank torsdag morgen offentliggjorde.

Samtidig italesætter Danske Bank det som en mulighed, at banken kan blive inddraget i det personlige søgsmål rettet mod tidligere topchef Thomas Borgen. Søgsmålet kom frem i februar.

»Udover de nuværende krav kan Danske Bank blive en del af kravet for omkring 2,7 mia. kr. mod dens tidligere adm. direktør, Thomas F. Borgen,« står der i det nye kvartalsregnskab fra Danske Bank.

Det er konsulenthuset Deminor, der på vegne af 155 institutionelle investorer har sagsøgt Thomas Borgen for 2,7 mia. kr. Dengang sagde Deminor, at der senere kunne blive rettet krav mod Danske Bank.

De 155 investorer mener, at de har 2,7 mia. kr. til gode, fordi bankens aktiekurs blev halveret på grund af hvidvasksagen, og fordi markedet ikke i tilstrækkelig grad blev informeret om sagen.

Danske Bank oplyser i sit kvartalsregnskab, at det er usikkert, hvornår de civile søgsmål er afsluttet, og hvad resultatet vil være.

Kvartalsregnskabet viste et underskud på 1,3 mia. kr. Samtidig måtte Danske Bank nedjustere forventningerne til 2020 kraftigt og lave en stor nedskrivning på over 4 mia. kr. som følge af coronakrisen og prisfaldet på olie.