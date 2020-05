Trump sender aktierne ned: Kina begik en frygtelig fejl og forsøgte at dække over den

Frygten for en optrapning mellem USA og Kina tager til.

Spændingerne mellem USA og Kina tager til, og det kan mandag morgen aflæses på de globale børsmarkeder.

I Asien falder aktierne over en bred kam, efter at USA's præsident Donald Trump i et tv-interview søndag sagde, at en »fejl« i Kina var årsagen til coronapandemien.

»Jeg tror, at de begik en frygtelig fejl og ikke ville indrømme det,« sagde Trump til tv-kanalen Fox News.

Udtalelsen fra Donald Trump faldt få timer efter, at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, sagde, at der er beviser for, at udbruddet af coronavirus udspringer fra et omstridt laboratorium i Wuhan.

Ifølge nyhedsbureauet AP viser en rapport fra den amerikanske efterretningstjeneste, at Kina skjulte omfanget af virusudbruddet, samtidig med at landet fyldte sine egne lagre med medicinsk udstyr.

Donald Trump ville søndag ikke fremlægge konkrete beviser for, at coronavirussen stammer fra et kinesisk laboratium. Men han mener, at kineserne forsøgte at dække over deres fejl.

»Det er ligesom at forsøge at slukke en brand. Men de kunne ikke slukke den,« siger Trump til Fox News.

Kina afviser beskyldningerne om, at coronavirussen slap ud fra et laboratium i Wuhan. Den kinesiske regering har imidlertid afvist at give internationale forskere adgang til laboratoriet for at undersøge, hvad der konkret er sket.

Donald Trump har truet med at påføre en række nye toldsatser på kinesiske varer som straf for spredningen af coronavirussen.

Frygten for en optrapning i det allerede betændte forhold mellem verdens to største økonomiske stormagter har gjort investorerne nervøse og sat en stopper for den ellers positive stemning, der har præget aktiemarkederne i store dele af april.

»Jeg er bekymret for, at markedet har prissat al den optimisme, før vi har set det værste af de dårlige nyheder om økonomien og indtjeningen. Det er nogle udfordringer og tilbageslag, der kommer til ramme os i ansigtet i de næste fire uger,« siger handelschef Michael Jones fra Caravel Concepts til Bloomberg TV.

Ligesom de asiatiske aktiemarkeder står børserne i USA og Europa også til at åbne med betydelige kursfald mandag morgen.