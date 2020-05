Jyske Bank kommer ud af første kvartal med røde tal på bundlinjen. Samtidig sænker banken forventningerne til året som følge af coronakrisen.

Jyske Bank mærker nu konsekvenserne af coronakrisen.

Banken kommer ud af årets første tre måneder med et underskud på knap 800 mio. kr., og samtidig ser banken sig nødsaget til at sænke forventningerne til årets indtjening.

Tidligere forventede Jyske Bank et resultat efter skat på 1,8 - 2,2 mia. kr. i 2020, men nu forventer banken et resultat efter skat på 0,0 - 1,5 mia. kr., viser kvartalsregnskabet.

»Første kvartal 2020 er i udpræget grad påvirket af udbruddet af COVID-19, der har forværret de makroøkonomiske udsigter og øget usikkerheden på de finansielle markeder betydeligt,« siger ordførende direktør Anders Dam i forbindelse med regnskabet.

Allerede tilbage i slutningen af marts meddelte Jyske Bank, at banken så sig nødsaget til at nedskrive for omkring 1 mia. kr. som følge af coronavirussen. Kvartalsregnskabet viser, at nedskrivningerne i første kvartal landede på 1.003 mio. kr.

Nettorenteindtægter lander i første kvartal på samlet 1.228 mio. kr. mod knap 1.300 mio. kr. i samme periode sidste år. Også faldende kursreguleringer koster banken dyrt.

Her noterer Jyske Bank et minus på 113 mio. kr. mod et plus på næsten 200 mio. i samme periode i 2019.

Samtidig forventer Jyske Bank, at årets andet kvartal også vil medføre hårdt ramt af coronakrisen.

»Jyske Bank forventer, at det økonomiske aktivitetsniveau i Danmark vil aftage væsentligt i 2020 målt på årsniveau, men forventer, at bunden bliver nået i andet kvartal i år-til-år sammenligningen,« skriver banken i regnskabet.

Jyske Bank, første kvartal 2020. Nøgletal fra regnskabet: