Storbanker sætter specialenheder ind i kampen mod svindel med hjælpepakker

Myndighederne har bedt bankerne om at hjælpe med at opdage svindel med de milliardstore hjælpepakker. Bankerne har de senere år opbygget store enheder til at bekæmpe hvidvask, som nu bringes i spil.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Jette Aagaard, f. 1982, er journalist i Finans’ gravergruppe. Hun er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og har arbejdet med erhvervsjournalistik på Børsen og Berlingske som finansreporter og politisk journalist. I 2013 fik Jette den journalistiske Timbuktu-pris på 100.000 kr. for afsløringen af, at danske pensionsselskaber og kommuner investerede millioner af kroner i statsobligationer fra korrupte regimer i Afrika. I sommeren 2014 begyndte hun i Jyllands-Postens erhvervsgravergruppe. Jette har været gymnast på højt plan og turneret med gymnastikhold på flere kontinenter. Efter et par år som efterskolelærer kan hun desuden synge for på de fleste sange i Højskolesangbogen.

Landets største banker varsler nu en særligt offensiv indsats for hurtigt at opdage snyd med milliardudbetalingerne fra statens hjælpepakker.

I Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank og Nykredit bliver hvidvaskforsvarets kræfter nu sat ind på at opspore og indrapportere potentiel svindel med støttepakkerne.

Det fortæller bl.a. Nordeas chef for bekæmpelse af hvidvask, Anita Nedergaard.

»Det ligger os alle sammen på sinde, at disse støttemidler kommer til de rigtige og ikke bare til nogle platugler, som forsøger at skumme fløden på en meget hurtig indsats fra regeringen,« siger hun.

Min erfaring efter snart 40 år i finanssektoren er, at hvor der er penge, er der også kriminelle. Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark

Flere aktører advarer samtidig om, at der er stor risiko for svindel med støttepakkerne, som blev strikket sammen i hast for at afhjælpe coronakrisens konsekvenser.

»Min erfaring efter snart 40 år i finanssektoren er, at hvor der er penge, er der også kriminelle. Hele den digitale kriminalitet er i klar vækst, og de kriminelle er i dag lynhurtige. Derfor har vi en forpligtigelse til at hjælpe med, at den bliver bekæmpet,« siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i bankernes brancheorganisation, Finans Danmark.

Han fortæller samtidig, at både Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet og bagmandspolitiets hvidvasksekretariat har bedt bankerne om hjælp til at sætte ind mod snyd med støtteordningerne.

Hjælpepakkerne Lønkompensation: Fyringstruede danskere kan få betalt en del af deres løn af staten gennem hjælpepakken om lønkompensation. 6,3 mia. kr. er afsat til ordningen.

Fyringstruede danskere kan få betalt en del af deres løn af staten gennem hjælpepakken om lønkompensation. 6,3 mia. kr. er afsat til ordningen. Hjælp til faste udgifter: Virksomheder kan - med en underskrevet revisorerklæring - søge om kompensation for en andel af de faste omkostninger. Der er afsat 65,3 mia. kr. til at hjælpe med faste omkostninger for coronaramte virksomheder.

Virksomheder kan - med en underskrevet revisorerklæring - søge om kompensation for en andel af de faste omkostninger. Der er afsat 65,3 mia. kr. til at hjælpe med faste omkostninger for coronaramte virksomheder. Hjælp til selvstændige: Selvstændige kan søge om økonomisk hjælp uden revisorbistand. 14,1 mia. kr. er afsat til at hjælpe selvstændige og freelancere, og 45.000 selvstændige har ifølge erhvervsminister Simon Kollerup fået udbetalt penge. Der er i alt afsat 389 mia. kr. til statslige støtteordninger, der skal afbøde coronakrisens konsekvenser. Herunder er bl.a.:

Storbankerne har de seneste år investeret milliarder af kroner i systemer, der kan identificere økonomisk kriminalitet og hvidvask. Systemerne består generelt af bl.a. transaktionsmonitorering og særlige efterforskningshold, der undersøger mistænkelige overførsler, og det er disse systemer, som storbankerne nu justerer til at kunne opfange snyd med hjælpepakkerne.

Samtidig beskriver flere storbanker også, at bankrådgiverne bliver klædt på til at spotte potentielle problemer, når de taler med kunderne de næste måneder.

Tiltagene for at afdække svindel med statens hjælpepakker har effekt, pointerer Frederik Reumert, der er underdirektør i Nykredit.

»Initiativerne har allerede medført, at vi har foretaget indberetninger til myndighederne, fordi der har været mistanke om svindel,« siger han.

Sidste år indrapporterede bankerne næsten 41.000 mistanker om kriminalitet til bagmandspolitiets hvidvasksekretariat.

Rigsrevisionen har tidligere i år kritiseret myndighedernes hvidvaskindsats fra 2016-2018 hårdt. Det viste sig bl.a., at 79.000 underretninger om mistænkelige transaktioner fra f.eks. landets banker kun førte til tre efterforskningsoplæg.

Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat har ingen kommentarer til, hvorvidt der er forøget fokus på indberetninger om potentiel snyd med hjælpepakker.